Siete partidos, cuatro títulos: qué le queda a Boca para ganarlo todo este año

Boca atraviesa una etapa decisiva de la temporada y tiene la posibilidad de cerrar el año con una cosecha histórica de títulos. Después de golear 3-0 a Banfield y clasificarse a la final de la Copa Argentina, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedó a las puertas de otra definición. Con la Copa Sudamericana y los playoffs del Torneo Clausura en el horizonte, el Xeneize podría disputar hasta siete partidos y conquistar cuatro trofeos antes de terminar 2026.

La primera cita será el sábado 21 de noviembre , cuando enfrente a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará desde las 19.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Se trata de uno de los compromisos más importantes del calendario, ya que el conjunto de la Ribera buscará quedarse con un título internacional y sumar una nueva estrella a su historia. La expectativa creció después de la contundente victoria ante Banfield.

Cuatro días más tarde, el miércoles 25, el elenco azul y oro volverá a presentarse por los octavos de final del Torneo Clausura . El partido se disputará en La Bombonera y su rival será Independiente Rivadavia, de acuerdo con el cuadro de los playoffs. El equipo ya aseguró su lugar en la fase eliminatoria tras una buena campaña en la etapa regular y ahora tendrá que superar los cruces mano a mano: en caso de avanzar, disputará los cuartos de final durante el fin de semana del 29 de noviembre .

En paralelo, el club también tiene asegurada su presencia en la definición de la Copa Argentina. Allí se medirá con Platense, en una final que, en principio, está prevista para el miércoles 2 de diciembre. Sin embargo, el calendario podría modificarse si el Xeneize continúa avanzando en el campeonato local, debido a la cercanía entre ambos compromisos. La clasificación llegó luego de la goleada por 3-0 frente a Banfield, un resultado que le permitió al cuadro presidido por Juan Román Riquelme alcanzar otra instancia decisiva.

Qué pasa si Boca pasa de ronda en el Clausura

El camino por el Clausura podría extenderse hasta el 12 de diciembre. Si supera los octavos, Boca jugará los cuartos de final el último fin de semana de noviembre y las semifinales durante el fin de semana del 6 de diciembre. La final del certamen está programada para el sábado 12 en La Plata. En caso de ganar el campeonato, el equipo obtendría además la clasificación al Trofeo de Campeones, que se disputaría el sábado 19 de diciembre y sería el último compromiso oficial de la temporada argentina.

De esta manera, el calendario contempla hasta siete encuentros para el conjunto azul y oro: la final de la Sudamericana, los cuatro posibles partidos de los playoffs del Clausura, la definición de la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones. No obstante, esa cantidad dependerá de los resultados que consiga en cada instancia. Los tres primeros compromisos ya están confirmados, mientras que los demás solo se concretarán si el equipo sigue avanzando en el torneo local y logra quedarse con el título.