Después de amagar a irse, Gonzalo Belloso seguirá siendo presidente de Central por 4 años más

El "Pejerrey" continuará con su gestión, luego de versiones que indicaban que se alejaría de la titularidad del club canalla.

Lo que parecía una despedida terminó convirtiéndose en una nueva etapa al frente de Rosario Central. Gonzalo Belloso continuará como presidente del club rosarino por cuatro años más , luego de que la agrupación oficialista Raza Canalla presentara su lista con el actual mandatario como principal candidato y no surgiera una alternativa opositora.

La confirmación llegó este sábado, cuando el espacio que conduce la institución formalizó la nómina ante la comisión electoral. De esta manera, Belloso revirtió la decisión que había comunicado el pasado 3 de noviembre, cuando anunció que no buscaría la reelección por una situación familiar que requería su atención.

En aquel momento, el dirigente había explicado que necesitaba alejarse de la actividad institucional después de cuatro años de dedicación plena. Incluso había asegurado que no ocuparía ningún cargo en la próxima comisión directiva.

Sin embargo, durante los días posteriores recibió numerosos pedidos para reconsiderar su postura. El respaldo llegó desde distintos sectores del club, entre dirigentes, futbolistas e hinchas. También se hizo visible durante el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, cuando los simpatizantes le manifestaron su apoyo.

Gonzalo Belloso realizó una conferencia de prensa junto a Lequi para anunciar las novedades en Rosario Central.

Finalmente, Belloso aceptó volver a encabezar el proyecto de Raza Canalla, que presentó una nómina con buena parte de los integrantes de la actual conducción.

La lista tendrá nuevamente a Carolina Cristinziano, Adrián Maglia y Ramiro Colabianchi como vicepresidentes. Además, Leonardo Arriaga continuará como secretario general y Walter Bühler ocupará el cargo de tesorero.

La continuidad del oficialismo se explica también por la ausencia de otras listas. Con el cierre del plazo de presentación sin candidatos opositores, no habrá competencia electoral y Belloso quedará al frente de Central hasta 2030, una vez que se completen las instancias de revisión y proclamación.

Los títulos y las obras durante su gestión

Belloso asumió la presidencia en diciembre de 2022. Desde entonces, Rosario Central consiguió la Copa de la Liga 2023, la Liga 2025 y la Supercopa Internacional. Además, el equipo obtuvo la clasificación a tres ediciones de la Copa Libertadores: 2024, 2026 y 2027.

En el plano institucional, uno de los principales proyectos fue la renovación y ampliación del Gigante de Arroyito, con obras que incluyeron la construcción de una tercera bandeja y mejoras en la capacidad del estadio.

Con la continuidad encaminada, el dirigente tendrá por delante un nuevo período de cuatro años al frente de una institución que atraviesa un momento de protagonismo deportivo y que ya comienza a proyectar sus próximos desafíos.