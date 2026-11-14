Las impresionantes atajadas de Álvaro Montero que sostuvieron a Boca ante Banfield

El colombiano respondió en los momentos más delicados del primer tiempo, cuando el Taladro generó las situaciones más claras en Mendoza.

Montero fue una de las figuras de Boca en la primera etapa.

Álvaro Montero fue una de las figuras del primer tiempo entre Boca y Banfield por la semifinal de la Copa Argentina . Aunque el equipo de Rodolfo Arruabarrena tuvo mayor iniciativa y manejó durante varios tramos la pelota, las oportunidades más peligrosas fueron del Taladro , que obligó al arquero colombiano a intervenir en momentos determinantes.

La primera aparición importante llegó apenas a los 6 minutos . Tomás Adoryán encontró espacio dentro del área y sacó un remate que tenía destino de arco, pero Montero respondió con seguridad para evitar la apertura del marcador.

¡MONTERO SALVÓ A BOCA EN EL ARRANQUE!El arquero del Xeneize le negó el primer gol del partido a Adoryán que había inventado una gran pirueta. https://t.co/5L6N61Xch7

La exigencia volvió a aparecer sobre la media hora. A los 31 minutos, Adoryán probó nuevamente, esta vez desde afuera del área, con un disparo que buscaba la escuadra izquierda. El arquero xeneize volvió a reaccionar a tiempo y consiguió desviar la pelota al córner.

¡MONTERO SALVÓ OTRA VEZ A BOCA! El arquero y una gran atajada para evitar el gol de Banfield. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/81ecE7hbw2 — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Pocos minutos después llegó otra de las acciones más peligrosas del conjunto dirigido por Pedro Troglio. A los 38, Lautaro Gómez recibió por el sector izquierdo del área y sacó un zurdazo elevado que obligó a Montero a una nueva respuesta para sostener el cero.

Boca tuvo la pelota, pero Banfield generó peligro

El desarrollo mostró a Boca intentando asumir el protagonismo. Leandro Paredes tuvo un remate desde afuera a los siete minutos, mientras que Alan Velasco exigió a Diego Rodríguez a los 19 y volvió a probar sin precisión a los 28.

También Milton Delgado buscó sorprender desde media distancia sobre el cierre de la primera parte, aunque su remate terminó desviado.

Banfield, en cambio, encontró espacios para lastimar con ataques más directos. Además de las intervenciones de Montero, Nicolás Meriano tuvo una posibilidad de cabeza a los 12 minutos y Lautaro Gómez intentó desde larga distancia poco después.

La actuación del arquero colombiano terminó siendo fundamental para que el equipo de Arruabarrena pudiera atravesar sin goles en contra los momentos de mayor peligro del rival.

El encuentro se disputó en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con un importante acompañamiento de público. El ganador de la semifinal obtendrá el pase a la definición de la Copa Argentina, donde ya espera Platense.