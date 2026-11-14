Vuelta al Valle: Rodrigo Díaz volvió a ganar y quedó a un paso del título

El sanjuanino se impuso en la quinta etapa, sumó su tercer triunfo en la competencia y llegará como líder a la definición de este domingo.

La Vuelta al Valle quedó a un paso de definirse.

Rodrigo “Chingolo” Díaz volvió a imponerse en la 83° edición de la Vuelta al Valle y quedó a una jornada de completar una actuación sobresaliente. El ciclista de JC Competición ganó este sábado la quinta etapa , disputada entre Allen y Tres Cruces , y reforzó su liderazgo en la clasificación general antes de la definición del domingo.

La jornada tuvo un recorrido de 110 kilómetros y presentó distintas alternativas antes de llegar al tramo decisivo. Hubo movimientos en el pelotón, intentos de fuga y también una caída que afectó a varios competidores y modificó momentáneamente el desarrollo de la carrera.

Con el paso de los kilómetros, el grupo perseguidor consiguió alcanzar a quienes marchaban escapados y la etapa volvió a quedar abierta. La diferencia se terminó haciendo en el sector final, donde una subida exigente seleccionó a los principales candidatos.

Allí apareció nuevamente Díaz. El sanjuanino atacó en el momento indicado, consiguió despegarse de sus rivales y llegó primero a la meta para sumar su tercera victoria parcial en esta edición.

El segundo puesto quedó en manos de Agustín Videla, representante del SEP San Juan, mientras que Matías Cedeira, de la Agrupación 5 de Diciembre, completó el podio.

Díaz dominó buena parte de la Vuelta al Valle

La victoria confirmó el gran momento del corredor de JC Competición, que ya había ganado la segunda etapa en Villa Regina y volvió a festejar un día después en El Cuy.

Su protagonismo comenzó incluso antes. En la primera etapa, disputada entre Allen y Guerrico, Díaz había terminado segundo detrás de Leonardo Cobarrubia y quedó a apenas cuatro segundos del liderazgo en la general.

La carrera cambió en Villa Regina, donde el sanjuanino se impuso en el sprint final y tomó por primera vez la punta de la clasificación. Desde entonces logró sostener la diferencia y ampliar su margen en distintos momentos de la semana.

La quinta etapa también produjo movimientos detrás del líder. Cedeira avanzó hasta el segundo puesto de la general gracias a su rendimiento de este sábado, mientras que Videla continúa entre los principales perseguidores.

Para JC Competición, la última jornada tendrá un objetivo claro: controlar la carrera, evitar ataques que puedan comprometer la diferencia y acompañar a Díaz hasta la llegada.

La última etapa definirá al campeón

La presente edición de la Vuelta al Valle terminará este domingo 15 de noviembre con la sexta y última etapa, que tendrá nuevamente a la localidad de Allen como escenario.

La largada está programada para las 14:00 frente a la Municipalidad de Allen, punto en el que también estará ubicada la llegada. El pelotón deberá completar 110 kilómetros, distribuidos en 11 vueltas al circuito.

Díaz partirá como líder y con la posibilidad concreta de cerrar una semana en la que estuvo prácticamente siempre entre los principales protagonistas. Después de tres victorias y una regularidad que le permitió construir ventaja, el sanjuanino afrontará el último desafío con el objetivo de convertirse en el campeón de la 83° edición de la Vuelta al Valle.