Inicio de la era post Messi: Argentina cayó ante Uruguay

La Celeste aprovechó dos errores defensivos en La Bombonera y se llevó el clásico rioplatense; Julián Álvarez marcó el descuento.

La Selección Argentina comenzó con derrota su nueva etapa sin Lionel Messi . El equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó este viernes 2-1 ante Uruguay en La Bombonera , en el primer encuentro disputado después del retiro del capitán, y sufrió su 11° caída desde la llegada del entrenador al seleccionado mayor.

El partido tuvo un primer tiempo parejo, con mayor iniciativa argentina pero pocas situaciones claras. Julián Álvarez generó la primera oportunidad a los siete minutos, aunque su remate cruzado encontró una buena respuesta de Cristopher Fiermarín .

También probaron Enzo Fernández y Facundo Medina , mientras que Nico Paz buscó asociarse con Thiago Almada y Álvarez en los últimos metros. La Albiceleste manejó por momentos la pelota, pero le faltó profundidad para romper el bloque defensivo uruguayo. La historia cambió rápidamente después del descanso.

Uruguay golpeó dos veces en seis minutos

A los 47 minutos, un centro enviado al área provocó un rechazo de Lisandro Martínez que terminó rebotando en Leonardo Balerdi. El desvío descolocó a Gerónimo Rulli y significó el 1-0 en contra del defensor argentino.

Gol de Uruguay A los 48' Balerdi convirtió en su propio arco y puso el 1-0 de la Celeste ante Argentina. https://t.co/LYuIfddjZE — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Uruguay aprovechó el impacto y volvió a golpear apenas seis minutos más tarde. Después de una llegada de Darwin Núñez que Rulli logró mandar al córner, Giorgian De Arrascaeta ejecutó el tiro de esquina y la pelota terminó desviándose en Maximiliano Araújo antes de ingresar junto al palo más lejano.

URUGUAY AMPLIÓ LA VENTAJA A los 53', Araújo puso el 2-0 ante Argentina en La Bombonera. https://t.co/GU0tqX76Is — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Con el 2-0, Scaloni comenzó a modificar el equipo. Matías Soulé había ingresado por Exequiel Palacios para comenzar el segundo tiempo y, a los 60 minutos, Gianluca Prestianni reemplazó a Almada.

El futbolista del Benfica terminó siendo una de las mejores apariciones argentinas de la noche. Le aportó velocidad y desequilibrio al ataque y fue determinante para que el local volviera a meterse en partido.

A los 72 minutos, Prestianni controló con calidad, rompió líneas y asistió a Julián Álvarez, que definió para establecer el 2-1.

Argentina intentó empatar en el tramo final. Antes del descuento, Nico Paz había obligado a Fiermarín a intervenir tras una buena acción individual y Lisandro Martínez había tenido otra posibilidad con una volea dentro del área.

Scaloni también mandó a la cancha a Agustín Giay y Román Vega por Gonzalo Montiel y Facundo Medina, pero el marcador no volvió a modificarse. Álvarez tuvo la última aproximación importante con un remate desde afuera que quedó en manos del arquero visitante.

El próximo partido de la Selección Argentina

La derrota también se produjo ante una baja concurrencia en La Bombonera, que presentó varios sectores sin público y tribunas directamente inhabilitadas. Los elevados precios de las entradas y la ausencia definitiva de Messi estuvieron entre los factores que marcaron la convocatoria.

Argentina cerrará su calendario de 2026 el próximo martes desde las 20:00, cuando enfrente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Será la última presentación del año para un seleccionado que viene de alcanzar la final del Mundial 2026 y que ahora empieza a transitar formalmente una nueva etapa sin el futbolista que encabezó al equipo durante más de dos décadas.