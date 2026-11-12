Pelea en la final de futsal de los JJOO de la Juventud entre Argentina y Portugal y se cortó la transmisión

Tras la consagración de la selección nacional, el rival no se bancó la derrota y se armó una batalla entre jugadores.

La selección argentina masculina sub 18 de futsal se llevó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se organizan en Dakar tras vencer 2-1 a Portugal . Lo que no se vio fue la pelea final, ocasionada por el jugadores rivales, que no pudieron contener la bronca de la derrota.

En un video publicado por TyC Sports, se observa una discusión entre los futbolistas cuando se saludaban tras el pitazo final, que llegó hasta algunos empujones e incluso una fuerte patada del arquero portugués. No se pudo ver la finalización del conflicto, ya que la transmisión interrumpió la imagen con la placa de estadísticas.

La selección argentina, dirigida por Mariano Gómez, comenzó el cotejo como lo ameritaba, compactándose en defensa y con transiciones rápidas para atacar en velocidad. Esto hizo que a los ocho minutos del primer tiempo, Joaquín Pesl anotara el primer tanto del partido luego de un gran córner ejecutado por el equipo nacional.

¡GOL DE ARGENTINA!



Joaquín Pesl anotó el 1-0 ante Portugal en la final del futsal en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. pic.twitter.com/iNjHPH97Ju — TyC Sports (@TyCSports) November 12, 2026

En el complemento, el equipo argentino comprendió el juego y defendió muy bien ante los ataques de Portugal. A pesar de esto, Carvalho anticipó una salida nacional y anotó el empate.

Pero cuando el rival se rearmaba, llegó un contraataque fulminante para la Albiceleste y Lorenzo Sampedro volvió a poner el marcador a favor del conjunto que vistió de celeste y blanco, para consagrarse campeón y obtener la medalla de oro.

¡¡GOL DE ARGENTINA!! Lorenzo Sampedro marcó el 2-1 ante Portugal en la final del futsal en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. pic.twitter.com/HyEcyQKKwA — TyC Sports (@TyCSports) November 12, 2026

El equipo dirigido por Mariano Gómez cerró así una participación sin derrotas. El camino hacia el título había comenzado con una victoria por 9-2 frente a Senegal, en el debut. Luego llegó un trabajado 2-1 ante Afganistán y una contundente goleada por 9-1 contra Panamá, resultados que le permitieron terminar primero en su grupo.

En semifinales, Argentina tuvo que superar otra prueba importante frente a Marruecos. Fue triunfo por 4-2 para conseguir el pasaje a la definición y asegurarse una medalla. Del otro lado, Portugal había conseguido su lugar en el partido por el oro tras vencer 2-0 a Afganistán.

El plantel que viajó al torneo estuvo integrado por los siguientes diez jugadores: Santino Sánchez (Camioneros), Thomas Barrios (Camioneros), Agustín Mandaradoni (Kimberley AC), Felipe Colombini (River Plate), Ezequiel Henríques (River Plate), Lisandro Velásquez (Boca Juniors), Enzo López (Boca Juniors), Lorenzo Sampedro (Kimberley AC), Joaquín Pesl (América del Sud) y Valentino Martínez Florio (Estudiantil Porteño).

FUTSAL: ¡MEDALLA DE ORO PARA ARGENTINA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD!



Con goles de Joaquín Pesl y Lorenzo Sampedro, la Sub-18 venció 2-1 a Portugal en la final y obtuvo la segunda dorada para la delegación albiceleste en #Dakar2026. pic.twitter.com/a6xfvCZFRW — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) November 12, 2026

Esta es la cuarta edición de los Juegos organizados por el Comité Olímpico Internacional, que debieron realizarse en 2022 y fueron postergados por la pandemia de COVID. Las primeras ediciones fueron Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018 y en esta última, fue la primera en la que participó la disciplina.

El divertido festejo de la selección argentina de futsal

La cuenta de la selección argentina de futsal compartió un video del divertido festejo de los chicos campeones: cuando pasan el scaner del aeropuerto para tomar el avión, a uno de los jugadores le pasan el detector de metales, que hace ruido cuando llega al pecho, por la medalla de oro que iba colgada. El video termina con el festejo multitudinario del plantel.