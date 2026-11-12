¡Argentina es de Oro! La selección de futsal salió campeona en Dakar: las mejores fotos

El equipo nacional venció a Portugal en el partido decisivo y sumó otra medalla para el país en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El futsal argentino volvió a celebrar en lo más alto del deporte internacional. La Selección masculina Sub 18 se consagró campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 después de vencer 2-1 a Portugal en la final y conquistar la medalla de oro. En Senegal , los juveniles argentinos coronaron un torneo de gran nivel y sumaron otro título para una generación que ya venía dando señales de su potencial.

La definición ante los portugueses fue exigente y tuvo la tensión propia de una final.

Joaquín Pesl , jugador de América del Sud, abrió el marcador para el conjunto nacional, mientras que el capitán Lorenzo Sampedro , representante de Kimberley, convirtió el tanto que terminó inclinando la balanza y desató el festejo argentino.

Fotos: Sergio Dovio

El equipo dirigido por Mariano Gómez cerró así una participación sin derrotas. El camino hacia el título había comenzado con una victoria por 9-2 frente a Senegal, en el debut. Luego llegó un trabajado 2-1 ante Afganistán y una contundente goleada por 9-1 contra Panamá, resultados que le permitieron terminar primero en su grupo.

En semifinales, Argentina tuvo que superar otra prueba importante frente a Marruecos. Fue triunfo por 4-2 para conseguir el pasaje a la definición y asegurarse una medalla. Del otro lado, Portugal había conseguido su lugar en el partido por el oro tras vencer 2-0 a Afganistán.

La final terminó de confirmar el gran torneo de un plantel que combina talento, experiencia internacional y una identidad colectiva que se fue fortaleciendo en los últimos años.

De los diez jugadores convocados para Dakar, ocho habían integrado el seleccionado que ganó el Sudamericano Sub 17 en Paraguay, mientras que cinco también habían participado en los Juegos de la Juventud de Panamá 2026, donde Argentina obtuvo la medalla de plata.

Segunda de Oro para Argentina

La consagración también tuvo un valor especial para el deporte nacional: fue la segunda medalla de oro de la delegación argentina en Dakar 2026 y la sexta presea conseguida hasta el momento por el equipo argentino en la competencia.

Con el triunfo ante Portugal, los chicos del futsal se aseguraron un lugar en la historia de los Juegos y confirmaron el crecimiento de una disciplina que sigue aportando grandes resultados al deporte argentino. El festejo en el estadio de Dakar tuvo el valor de una conquista internacional y el cierre perfecto para una semana inolvidable.

Las imágenes exclusivas de Sergio Dovio permiten acercarse a la intimidad de esa celebración: los abrazos, la emoción y la alegría de un grupo que viajó a Senegal con el objetivo de pelear por el título y regresará con la medalla dorada.

Fotos: Sergio Dovio