Tierra removida y un llanto lejano: las pistas que salvaron a un bebé enterrado en una jaula para perros

El menor ya recibió el alta médica en Estados Unidos mientras su padre, con antecedentes por violencia doméstica, enfrenta cargos por intento de asesinato.

El bebé estaba enterrado a unos 30 centímetros de profundidad en una zona boscosa de Carolina del Sur, Estados Unidos.

Un sector con tierra recién removida y un llanto que provenía de debajo de la superficie fueron las pistas determinantes que permitieron a casi un centenar de socorristas hallar y rescatar con vida a un bebé de 11 meses que permaneció enterrado durante casi 24 horas dentro de una jaula para perros en un bosque de Carolina del Sur, Estados Unidos .

El menor, identificado como Koah Sharp, ya recibió el alta hospitalaria y se prevé que se recupere por completo, mientras que su padre fue acusado formalmente por los delitos de intento de asesinato, conducta ilegal hacia un niño, interferencia custodia y robo.

Según precisó el jefe de la policía del condado de Lexington, Jay Koon, los factores que permitieron que el niño continuara respirando bajo tierra hasta el momento del hallazgo fueron las bajas temperaturas registradas en la región y la toalla que envolvía la jaula metálica , la cual generó una bolsa de aire que evitó la asfixia mientras permanecía sepultado a unos 30 centímetros de profundidad.

El imputado, identificado como Michael Comer, de 25 años, permanece detenido sin derecho a fianza desde el lunes por la noche, después de cometer un robo. En ese momento, Koah ya no estaba con él.

De acuerdo con registros judiciales del condado, el acusado cuenta con antecedentes penales recientes y había sido condenado a libertad condicional en octubre tras declararse culpable de violencia doméstica y alteración agravada del orden público por un arresto ocurrido en julio.

En el marco del acuerdo judicial previo, la fiscalía había retirado un cargo vinculado a armas y le computó más de dos meses cumplidos en prisión.

"Una carrera contra el tiempo": cómo fue la búsqueda del bebé

El operativo de rastrillaje se desplegó durante un día completo en las inmediaciones de Columbia, capital del estado, luego de que el menor desapareciera mientras su abuela paterna realizaba un trámite personal.

La mujer había dejado al niño brevemente al cuidado de Comer mientras aguardaban la llegada de otro cuidador, pero cuando este arribó a la vivienda, ni el padre ni el bebé se encontraban en el lugar.

El padre del bebé había quedado a su cuidado cuando la abuela del menor salió a realizar un trámite.

Horas más tarde, cámaras de vigilancia de distintos comercios de la zona registraron a Comer circulando sin el niño, lo que derivó en su posterior localización y arresto mientras se ocultaba en un edificio de Batesburg-Leesville.

En paralelo, los agentes inspeccionaron la casa del abuelo del menor, donde hallaron las puertas abiertas y pertenencias del bebé en el interior, concentrando allí la búsqueda en el terreno aledaño.

Tras recorrer la zona boscosa cercana a esa propiedad, los rescatistas advirtieron el movimiento de tierra, escucharon al pequeño y comenzaron a cavar de urgencia.

“Como pueden imaginar, fue una carrera contra el tiempo. Todos trataban de sacarlo”, relató el comandante Koon, quien describió que el niño fue extraído “aferrándose a la vida” y “estaba gritando a todo pulmón, lo cual supongo que es algo bueno para un bebé".

Un contexto familiar delicado

La tía abuela del menor, Amber Hammond, presenció el momento en que los rescatistas liberaron al niño de la jaula y lo trasladaron de urgencia a un centro médico.

Respecto al contexto familiar, el jefe policial Koon indicó que los padres del niño “han tenido algunas situaciones” relacionadas con causas de violencia doméstica y advirtió que “los niños a veces quedan atrapados en medio”.

Michael Comer, de 25 años, permanece detenido sin derecho a fianza desde el lunes por la noche, después de cometer un robo.

Por su parte, Hammond señaló a medios locales que su sobrino había manifestado anteriormente su intención de llevarse al bebé hacia Nueva York porque “no quería estar en el mismo estado que la mamá”.

Esa declaración los llevó a pensar, inicialmente, que Comer le había entregado el niño a otra persona.