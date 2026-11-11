Elecciones 2027: el partido Comunidad presentó a su candidato a intendente para Zapala

Con un apellido ligado a la historia política provincial, busca continuar la gestión del actual intendente, Carlos Koopmann. Cómo se forma el mapa electoral por el municipio.

Al igual que ocurrió en Neuquén capital, la ciudad de Zapala tendrá sus elecciones municipales el próximo 14 de febrero. Pese a que aún no hay definiciones de candidatos a nivel provincial, el mapa electoral zapalino ya comenzó a delinearse. Este miércoles se confirmó que Diego Koopmann será el candidato de Comunidad, el partido de Rolando Figueroa, para suceder a su hermano Carlos en la intendencia.

Un mensaje publicado por la senadora nacional y actual presidenta del partido, Julieta Corroza, confirmó los repetidos rumores de la candidatura de Diego, hermano del actual intendente Carlos Koopmann , que ya tuvo dos gestiones frente a la Municipalidad de Zapala y no puede presentarse para una reelección.

"Bienvenido Diego Koopmann a Comunidad! Es un orgullo que nos representes como candidato a Intendente en la Ciudad de Zapala. Nos llena de entusiasmo que sigamos construyendo este proyecto con personas que quieren a su ciudad y a nuestra provincia. A Neuquén lo defendemos entre todos!", escribió Corroza en un mensaje que acompañó de una foto junto al flamante candidato y el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa.

Bienvenido Diego Koopmann a Comunidad! Es un orgullo que nos representes como candidato a Intendente en la Ciudad de Zapala.Nos llena de entusiasmo que sigamos construyendo este proyecto con personas que quieren a su ciudad y a nuestra provincia. A Neuquén lo defendemos entre todos! — Julieta Corroza (@julietacorroza) November 11, 2026

Con lo convocatoria firmada por el actual intendente, las elecciones locales coincidirán con las provinciales. Por lo tanto, los zapalinos deberán concurrir a las urnas el 14 de febrero, para elegir con su voto al nuevo intendente y a 11 concejales titulares y 11 concejales suplentes. En forma simultánea, votarán para los cargos de gobernador y vice, 35 diputados provinciales y consejeros escolares.

Quién es Diego Koopmann, el candidato para Zapala

Diego Koopmann es abogado e integrante de una familia zapalina con fuerte protagonismo político y una historia ligada al MPN. Su hermano mayor, Marcos, fue vicegobernador de la provincia de Neuquén durante la segunda gestión de Omar Gutiérrez, entre 2019 y 2023, y candidato a gobernador por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) en las elecciones de 16 de abril de 2023, en las que fue derrotado por Figueroa.

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Carlos, su hermano menor, fue diputado provincial por el MPN e intendente de Zapala durante dos períodos, en una gestión que se caracterizó por un fuerte impulso al pavimento de calles y el desarrollo de las obras públicas.

Después de asumir su segunda gestión en enero de 2024, se alineó al liderazgo de Figueroa tras la firma del pacto de gobernanza que incluía un trabajo por regiones en todas las localidades de la provincia.

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En septiembre de 2026, Koopmann y Figueroa presentaron un ambicioso plan para consolidar el desarrollo de la ciudad como nodo logístico de la provincia, con fuertes inversiones en obras viales y de desarrollo urbano, y acciones de gobierno que permitirán ampliar el acceso a la tierra y a servicios básicos en los diferentes barrios.

A su vez, el jefe comunal expresó públicamente su respaldo al gobernador en situaciones concretas, como su pedido de "tolerancia cero" a la corrupción y, de forma más reciente, al proyecto de ley del oficialismo para la ley de GNL, que finalmente fue aprobada por la Legislatura.

“El proyecto de GNL que está en debate, tiene una importancia estratégica para la provincia, porque representa una gran posibilidad para seguir impulsando un desarrollo equitativo en cada rincón de nuestro territorio, con empresas neuquinas que puedan crecer y generar más fuentes de empleo para las actuales y futuras generaciones”, afirmó Koopmann.

La oposición se adelantó en la candidatura

Zapala fue una de las primeras ciudades en abrir el mapa electoral por las intendencias. En agosto, Primero Neuquén anunció la candidatura del docente y ex concejal zapalino, Diego Villegas, que competirá el 14 de febrero para ser intendente de Zapala.

Aunque va con el sello del partido liderado por Mariano Gaido en Neuquén capital, donde es aliado de Figueroa, en esta ciudad se presentan como fuerzas opositoras. Villegas también tuvo el respaldo de Fuerza Libertaria, el partido conducido por Carlos Eguía, que este miércoles anunció su retiro de la política, y sus hijos, entre los que se cuenta al concejal capitalino, Joaquín Eguía.

Durante la reunión en la que confirmó su candidatura, Villegas aseguró que planea continuar algunos aspectos de la gestión municipal actual, a cargo de Carlos Koopmann, aunque aclaró que pretende corregir algunos aspectos para garantizar una mejor distribución de los recursos locales y beneficiar a la población más vulnerable de la ciudad.

Villegas, que tuvo un rol protagónico en la campaña de Figueroa en 2023, se desempeñó hasta hace poco más de un año como director provincial de Deporte y Gestión Comunitaria, bajo las directivas de la secretaria de Deportes de la provincia, Marita Villone.