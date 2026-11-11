Elecciones 2027: cuándo se elegirá intendente en Plottier y por qué deberán ir a votar tres veces en el año

La Provincia anunció este domingo la fecha de las elecciones provinciales que coincidirán con las municipales de la capital.

El anuncio del gobernador sobre el adelanto del calendario electoral de Neuquén ya puso en marcha la cuenta regresiva para las elecciones de 2027. La Provincia confirmó que los comicios provinciales se realizarán el 14 de febrero, en una jornada que también coincidirá con la elección municipal de la capital. Sin embargo, esa fecha no será la misma para todos los vecinos del área metropolitana: en Plottier, la elección para definir las autoridades locales tiene otro calendario y, por ahora, no hay intención de modificarlo.

La diferencia está establecida en la Carta Orgánica Municipal, que determina que las elecciones de Plottier deben realizarse el primer domingo de septiembre. En 2027, esa fecha caerá el 5 de septiembre, casi siete meses después de los comicios provinciales y de la elección de la ciudad de Neuquén .

De esta manera, los vecinos de Plottier no elegirán intendente el 14 de febrero, cuando se vote para gobernador y vicegobernador y se realice la renovación de cargos provinciales, además de las autoridades municipales de la capital. La elección local de Plottier seguirá, en principio, el cronograma que fija su normativa institucional.

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La intendenta Malena Resa confirmó a LM Neuquén que no existen intenciones de adelantar los comicios municipales para hacerlos coincidir con la fecha anunciada por el gobernador Rolando Figueroa. Sostuvo que la convocatoria debe ajustarse a lo que establece la Carta Orgánica y que la elección local está prevista para septiembre.

“Como dice la Carta Orgánica, es en septiembre. No hay nada que hablar de las elecciones a nivel local”, planteó la jefa comunal, quien aclaró que la convocatoria deberá realizarse 90 días antes, de acuerdo con el calendario electoral.

Plottier tendrá su propia fecha electoral

La posibilidad de modificar el cronograma existe, aunque Resa no manifestó intención de avanzar en ese sentido. La intendenta mencionó que podría haber modificaciones si se presentara alguna situación vinculada con las elecciones nacionales, pero insistió en que, por el momento, no es un tema que esté en análisis dentro de su gestión.

“No es momento de hablar de la elección local para nada”, expresó. También señaló que su atención está puesta en la decisión que tomó el gobernador para los comicios provinciales, que consideró un proceso separado del calendario municipal de Plottier.

La intendenta insistió en que no piensa en las elecciones municipales y remarcó que el municipio continúa enfocado en la gestión y en la resolución de los problemas cotidianos de la ciudad.

“Tenemos que celebrar que estamos en democracia y que tenemos la instancia de poder elegir a nuestros representantes”, señaló. Para Resa, más allá de que los distintos calendarios impliquen varias jornadas electorales durante el año, al menos para los vecinos de Plottier, lo importante es reconocer la posibilidad de decidir con el voto el rumbo de los gobiernos.

Con el calendario anunciado por la Provincia, 2027 tendrá al menos tres fechas electorales diferentes para los vecinos de Plottier: el 14 de febrero, cuando se realizarán las elecciones provinciales, el 5 de septiembre, cuando correspondería votar para los cargos municipales, de acuerdo con lo que establece la Carta Orgánica, y el 24 de octubre cuando se lleven adelante las elecciones nacionales.

Mientras tanto, Resa insistió en que su prioridad está puesta en la gestión de la ciudad y en continuar trabajando sobre las demandas locales. “Nosotros seguimos muy enfocados en la gestión de Plottier. Tenemos que seguir resolviendo todos los problemas que tenemos”, concluyó.

Elecciones provinciales

Los habitantes mayores de 16 años de toda la provincia de Neuquén acudirán este 14 de febrero a las urnas para definir quién será el gobernador o gobernadora de la provincia de Neuquén y a un nuevo vicegobernador o vicegobernadora. Hoy, la presidencia de la Legislatura de Neuquén está vacante tras la destitución de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz.

Además, los votantes deberán elegir a 35 diputados o diputadas provinciales y 18 diputados o diputadas provinciales suplentes, de acuerdo a lo establecido por la Constitución provincial.