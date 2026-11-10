Amenazas, incendio y policías heridos: terror entre vecinos de San Martín de los Andes

Los incidentes tuvieron como epicentro a los barrios Chacra 28 y Chacra 32 y motivaron la intervención de la Policía provincial y los Bomberos Voluntarios.

Los vecinos de los barrios Chacra 28 y 32 no ocultaron su temor por los hechos violentos de este lunes y reclamaron medidas a la justicia.

Los barrios Chacra 28 y 32 de San Martín de los Andes vivieron un cierre de fin de semana largo a pura violencia, con ataques incendiarios que afectaron a vehículos y viviendas. Lo sucedido está bajo investigación y se aguarda una posible formulación de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) en contra de los principales sospechosos de protagonizar las agresiones.

El primer hecho que habría originado una serie de reacciones violentas ocurrió en Chacra 32, cuando un hombre habría amenazado a una comerciante que se encontraba en su negocio, junto a un bebé.

De acuerdo al sitio Realidad Sanmartinense, el hombre habría asegurado que iba a incendiar el local. Luego, se retiró y habría sido el autor de un ataque contra un auto que se encontraba estacionado y terminó envuelto en llamas.

A partir de este primer hecho, la tensión fue aumento y supuestamente, personas que residen en Chacra 32 se dirigieron a Chacra 28 para responder al primer ataque.

La escalada violenta no se detuvo y se sucedieron ataques con piedras contra varios vehículos y una propiedad. A esta altura, los vecinos que no ocultaban su inquietud por lo que estaba sucediendo, convocaron a los Bomberos Voluntarios y a la Policía provincial.

Uniformados también víctimas de los incidentes

Desde Realidad Sanmartinense precisaron que los uniformados buscaron calmar los ánimos con sus escopetas antidisturbios pero la situación estuvo lejos de llegar a su fin y no menos de tres efectivos sufrieron algunas lesiones.

Uno de los móviles policiales resultó dañado y se tuvo que convocar al personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) para atender a los agentes que fueron víctimas de los ataques con piedras.

"Extrema tensión"

“En el lugar se vivieron momentos de extrema tensión, con integrantes de ambas familias enfrentándose mediante pedradas, golpes y amenazas, mientras los vecinos de las viviendas lindantes observaban con temor el desarrollo de los acontecimientos”, precisó Realidad Sanmartinense sobre lo sucedido en la jornada de este lunes feriado.

Una de las damnificadas no ocultó su bronca por la sucesión de hechos violentos y reclamó que las autoridades intervengan y pongan fin a los enfrentamientos y las amenazas por parte de personas ligadas al ambiente delictivo.

Expectativa por posibles medidas

Mientras tanto, desde la Policía y el MPF, no trascendió información sobre detenciones ni tampoco procedimientos que apunten a identificar a los autores de los hechos que mantuvieron en vilo a los vecinos de Chacra 28 y 32.

Lamentablemente, los incidentes de este lunes se suman a la agresión que sufrió un hombre el sábado pasado por la noche en pleno centro de la ciudad cordillerana, en el marco de los festejos por el campeonato obtenido por el club Boca Juniors.

Internado por ataque con un arma blanca

El incidente que terminó con el hombre apuñalado ocurrió sobre Avenida San Martín y las circunstancias todavía no fueron esclarecidas. La víctima del ataque permanece internada y su estado es reservado.

En cuanto al autor de la agresión, la Policía trabaja en su identificación a partir del aporte de testigos y el análisis de material de cámaras de seguridad.