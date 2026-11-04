Preparan la histórica colecta de caramelos en San Martín de Los Andes: Buscan reunir 2000 kilos

La iniciativa se realiza desde hace más de veinte años y forma parte de las tradiciones navideñas locales.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes puso en marcha la clásica campaña de recolección de golosinas con el objetivo de hacer posible el histórico paseo de Papá Noel por los distintos puntos de la ciudad cordillerana.

Para esta nueva edición, la meta fijada por la institución es reunir 2.000 kilos de caramelos , por lo que renovaron la convocatoria al acompañamiento comunitario para alcanzar el objetivo antes de los festejos de fin de año.

La propuesta, que convoca año tras año a vecinos, comercios e instituciones locales, busca garantizar que el recorrido navideño llegue a cada rincón de la ciudad. Quienes deseen colaborar ya pueden acercar sus donaciones a los primeros puntos habilitados de la localidad.

Dónde donar caramelos para la recorrida navideña

Para facilitar los aportes de la comunidad, las colaboraciones se están recibiendo de manera presencial en las siguientes dependencias operativas de Bomberos Voluntarios:

Cuartel Central: en la guardia ubicada sobre la calle General Roca 1251.

Destacamento N.º 2 "Chiche Sassaroli": sobre la calle Don Bosco 40, en el barrio El Arenal.

Desde la entidad explicaron que, con el correr de los días, se habilitarán nuevos lugares de recepción en comercios y sectores estratégicos de la ciudad.

Una tradición de más de veinte años en los barrios

La recolección solidaria representa el sostén fundamental que permite que cada diciembre Papá Noel recorra los barriosde la ciudad a bordo de las autobombas. Esta actividad cuenta con una trayectoria ininterrumpida de más de dos décadas en San Martín de los Andes, transformándose en una costumbre arraigada en la identidad festiva de la comunidad.

Desde el cuerpo activo y la directiva remarcaron que reunir dos toneladas de golosinas requiere un esfuerzo colectivo significativo. Por este motivo, invitaron formalmente a toda la ciudadanía a sumarse con sus aportes para mantener viva la ilusión de los más chicos.

Papá Noel también visitará el Hospital Ramón Carrillo

En el marco de la planificación comunitaria, el itinerario del festejo incluirá una parada especial en las instalaciones del Hospital Dr. Ramón Carrillo. Durante esa jornada, Papá Noel recorrerá el área de pediatría para entregar presentes a los niños y niñas que se encuentren atravesando un proceso de internación.

Según destacaron desde la institución de rescate, la visita al centro de salud busca brindar un espacio de contención, afecto y buenos augurios para los pacientes y sus familias durante las fechas festivas. Aunque el cronograma detallado con los días y horarios de paso por cada barrio se dará a conocer en las próximas semanas, la recolección de caramelos ya se encuentra plenamente operativa en la localidad.