Elecciones en Estados Unidos: los demócratas se encaminan a recuperar el Congreso y complican a Donald Trump

Trump podría perder la mayoría republicana en ambas cámaras legislativas tras las elecciones de medio término. Las proyecciones anticipan un avance demócrata.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos son claves para el control del Congreso.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos se encaminaban este martes por la noche a convertirse en un duro revés político para Donald Trump. Los demócratas avanzaban en la disputa por el control del Congreso y mantenían expectativas de recuperar tanto la Cámara de Representantes como el Senado, un escenario que podría complicar la agenda legislativa del presidente durante los últimos dos años de su mandato.

Con el escrutinio todavía en desarrollo por estas horas (medianoche argentina), los primeros resultados mostraban un avance demócrata. A las 23.55, ese espacio sumaba 45 escaños en el Senado, mientras que en la Cámara de Representantes alcanzaba 97 bancas. Todavía necesitaba llegar a 51 senadores y 218 representantes para conseguir el control de ambas cámaras.

Las proyecciones de Decision Desk HQ anticipaban una composición de 52 senadores demócratas contra 48 republicanos, y una Cámara baja con 241 representantes demócratas frente a 194 republicanos. Sin embargo, varias contiendas permanecían abiertas y los resultados todavía no eran definitivos.

Qué se votó en Estados Unidos y por qué puede complicar a Trump

La jornada electoral definió los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 puestos del Senado y las gobernaciones de 36 estados. Se trata de una instancia clave para medir el respaldo a la segunda presidencia de Trump, en un contexto marcado por el malestar ante el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán.

Hasta ahora, los republicanos controlaban ambas cámaras. En el Senado tenían una mayoría de 53 a 47, mientras que en Representantes contaban con 218 bancas frente a las 214 demócratas.

Para recuperar la Cámara baja, los demócratas necesitaban una ganancia neta de tres escaños. En el Senado, en cambio, debían conseguir cuatro bancas adicionales para alcanzar los 51 lugares y desplazar a los republicanos de la mayoría.

Una derrota oficialista en cualquiera de las dos cámaras limitaría la capacidad de Trump para avanzar con sus iniciativas legislativas y abriría la puerta a investigaciones parlamentarias sobre su administración.

La campaña estuvo acompañada por una inversión publicitaria superior a los 11.000 millones de dólares y una participación anticipada de más de 57 millones de votantes antes de la jornada electoral.

Trump apuntó contra Fox News y amenazó con convertirse en el "Señor veto"

Mientras seguía el escrutinio desde la Casa Blanca, Trump comenzó a expresar su frustración ante la posibilidad de perder el control legislativo.

En una entrevista con la cadena CBS, el mandatario anticipó cuál sería su estrategia si los demócratas conseguían la mayoría en el Congreso y aseguró que se convertiría en el "Señor veto".

"No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo. Me encantaría vetar y vetar", afirmó.

También apuntó contra Fox News, una de las cadenas que históricamente mantuvo una línea editorial favorable al mandatario. A través de tres publicaciones en su red social Truth Social, cuestionó a la emisora por la caída de su audiencia y la acusó de no mantener suficiente lealtad hacia su figura.

"Están EN MI CONTRA", escribió en uno de los mensajes publicados cuando cerraron las primeras urnas.

La aceptación de los resultados, otra preocupación

Otro de los focos de atención de la elección estuvo puesto en la reacción de Trump frente a los resultados. El presidente había vuelto a cuestionar, sin presentar pruebas, la integridad de procesos electorales anteriores, por lo que existía expectativa sobre su postura ante un eventual triunfo opositor.

Antes de la votación, los principales pronósticos ya favorecían a los demócratas en la Cámara de Representantes. Los modelos publicados por CNN, Decision Desk HQ, Silver Bulletin y Le Millénaire les asignaban entre un 78% y un 95% de posibilidades de recuperar el control de ese cuerpo.

En el Senado, las estimaciones eran más ajustadas: las probabilidades de una mayoría demócrata oscilaban entre el 40% y el 71%, según el modelo consultado.

Con el recuento todavía abierto en estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Alaska, la definición del nuevo equilibrio legislativo podía extenderse durante las próximas horas.