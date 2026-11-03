Acusaron a dos hermanos por el homicidio en Cutral Co y surgieron discrepancias por la medida cautelar

Los imputados por el homicidio ocurrido en el barrio Daniel Sáez quedaron detenidos. La fiscalía pidió prisión preventiva por cuatro meses pero el juez mostró otro criterio.

Dos hermanos fueron acusados por el crimen a balazos de Paolo Andrés Rivera en una audiencia realizada en Cutral Co.

Tras la detención de los principales sospechosos del crimen de Paolo Andrés Rivera en Cutral Co, se les formularon los cargos. Cumplirán prisión preventiva, en forma inicial, por un plazo de 15 días.

El crimen ocurrió alrededor de las 15 de este último domingo, sobre calle Río Limay , entre 22 de Octubre y 13 de Diciembre. De acuerdo con la información brindada por los vecinos, Rivera circulaba junto a una mujer en una moto cuando fueron sorprendidos por los atacantes, que efectuaron varios disparos desde un auto y escaparon rápidamente del lugar.

Según los primeros relatos, se escucharon varias detonaciones y, casi al mismo tiempo, el ruido del motor de una moto. También se oyó a una mujer que gritaba mientras el vehículo avanzaba por la calle.

Tras el ataque, sobrevino un choque porque el motociclista, malherido, perdió el control del vehículo: solo alcanzó a recorrer algunos metros más hasta que terminó impactando contra una camioneta Chevrolet que se encontraba estacionada.

Los testigos que se encontraban en las cercanías indicaron que el hombre baleado se desplomó sobre el suelo y quedó tendido. Fue asistido por un equipo médico y trasladado de inmediato al hospital de Complejidad Media de Cutral Co, donde finalmente falleció.

A la par de los equipos de emergencias, la Policía hizo un gran despliegue y, minutos después, se sumó el Ministerio Público Fiscal (MPF), con la intervención del asistente letrado Matías Alonso.

La detención de los principales sospechosos

El MPF informó a LM Neuquén que uno de los sospechosos se presentó el mismo día del hecho en forma voluntaria en la Policía y el otro fue demorado en los alrededores. También secuestraron un auto Volkswagen Gol Trend, de color blanco, desde donde se cometió el ataque.

Mientras se realizaban diligencias investigativas los dos hombres estuvieron demorados hasta las 23:30 del domingo cuando se dictó la orden de detención en Cutral Co.

Formulación de cargos

En tanto, este lunes por la tarde, el representante del MPF, Matías Alonso, avanzó con la formulación de cargos en contra de los dos detenidos, que son hermanos y fueron identificados como Kevin y Roberto Carlos Kesel.

Los pormenores de la audiencia se conocieron a través del sitio Cutral Co al Instante que, entre otras precisiones, indicó que estuvo presidida por el juez de garantías Ignacio Pombo.

En cuanto a las circunstancias, la fiscalía ofreció una versión no muy distinta a la que brindaron los testigos, con un auto que persiguió a las víctimas y, luego, uno de los ocupantes empezó a disparar. Según Alonso, el hombre que habría efectuado los tiros fue Roberto Kesel mientras su hermano conducía el auto.

Sigue la búsqueda del arma utilizada

Respecto del arma utilizada, sería una pistola de nueve milímetros aunque hasta el momento no pudo ser ubicada.

Luego de exponer su hipótesis, la fiscalía se enfocó en solicitar la prisión preventiva de los hermanos por un plazo de cuatro meses.

Sin embargo, la defensa pública, a cargo de Mariángeles Ocejo, mostró su oposición y destacó el arraigo de los dos imputados.

Preventiva por solo 15 días

A su turno, Pombo aceptó la formulación de cargos por los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves pero en relación a la prisión preventiva, limitó el plazo a solo 15 días.