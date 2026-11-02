Dos detenidos por el ataque a tiros contra una pareja que iba en moto: ¿Quién era el hombre asesinado?

El crimen se registró este domingo por la tarde en la vía pública. Dos escuelas de Cutral Co resolvieron suspender las clases.

La investigación por el asesinato a balazos a un motociclista ocurrido este domingo por la tarde en Cutral Co tuvo avances importantes. Ese mismo día se logró demorar a dos hombres por el crimen y quedaron detenidos a la espera de la formulación de cargos.

El crimen ocurrió alrededor de las 15, sobre calle Río Limay , entre 22 de Octubre y 13 de Diciembre. De acuerdo con la información brindada por vecinos la pareja circulaba en moto cuando fue sorprendida por los atacantes, que efectuaron varios disparos desde un auto y escaparon rápidamente del lugar.

Según los primeros relatos, se escucharon varias detonaciones y, casi al mismo tiempo, el ruido del motor de una moto . También se oyó a una mujer que gritaba mientras el vehículo avanzaba por la calle.

De acuerdo a la reconstrucción, luego del ataque sobrevino un choque porque el motociclista terminó gravemente herido por los disparos y solo alcanzó a recorrer algunos metros más hasta que terminó impactando contra una camioneta Chevrolet que se encontraba estacionada.

Tras el siniestro, se desplomó sobre el suelo y quedó tendido donde murió antes de la llegada de los servicios médicos que arribaron al lugar.

Dos detenidos por el asesinato de Cutral Co

Luego del operativo policial le dieron intervención a Fiscalía y el caso quedó a cargo del asistente letrado Matías Alonso.

El Ministerio Público Fiscal informó a LM Neuquén que el mismo día uno de los sospechosos se presentó voluntariamente en la Policía y el otro fue encontrado en los alrededores. También secuestraron el auto Volkswagen Gol Trend de color blanco desde donde se presume que realizaron el ataque.

Mientrsa se realizaban diligencias investigativas los dos hombres estuvieron demorados hasta las 23:30 cuando se dictó la orden de detención en Cutral Co por lo que se estipula que la audiencia de formulacion de cargos podria tener lugar este lunes por la tarde.

Qué se sabe del ataque armado

La Policía de Neuquén no brindó información oficial por el momento. En tanto, según fuentes consultadas el ataque armado se concreto desde el Gol que se colocó a la par de la moto y desde allí se efectuaron los disparos. La mayoría de los balazos dieron en el cuerpo de la víctima fatal y un disparo alcanzó la mano de la mujer que lo acompañaba.

En tanto, Fiscalía confirmó que la víctima del crimen es Paolo Rivera, un vecino de Cutral Co. En cuanto a las lesiones, se aguarda el informe de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense que se realizaría este lunes por la mañana a fin de determinar las causales de la muerte de Rivera.

Tras el episodio, la mujer recibió asistencia médica y se le tomó una declaración testimonial que podría ser clave para determinar el móvil e información sobre los responsables.

En tanto, medios locales informaron que durante la tarde hubo balaceras contra una vivienda, ubicada en el sector de Río Limay y 13 de Diciembre, en el barrio Pampa que sería de los atacantes demorados.

Suspensión de clases en Cutral Co tras el asesinato a balazos

La escuela Nº 5 y el CPEM 20 de Cutral Co resolvió suspender las actividades escolares correspondientes al turno mañana de este lunes 2 de noviembre, luego del pisodio de extrema violencia ocurrido el domingo por la tarde en el barrio Daniel Sáez, en cercanías de los establecimientos educativos.

Según informó Cutral Co al Instante la medida fue comunicada a las familias con el objetivo de resguardar la seguridad de los niños, estudiantes, docentes, personal y demás integrantes de la comunidad educativa.

En el caso de la escuela N.º 5, difundió un comunicado durante la noche del domingo en el que explicó que, debido a los acontecimientos de público conocimiento registrados en las inmediaciones de la institución, se resolvió suspender las clases del turno mañana.

"Debido a los acontecimientos de público conocimiento sucedidos en el dia de ayer en las inmediaciones de nuestra institución educativa, el Equipo de Gobierno ha decidido suspender las clases en el turno tarde, a fin de resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa", dice el comunicado.