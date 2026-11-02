Misterio en la cordillera neuquina: ¿Qué contenían las 25 cajas abandonadas en un arroyo y cuál era su destino final?

Habrían sido descartados a 30 kilómetros de Villa Pehuenia tras el golpe de Gendarmería en Pino Hachado.

Un hallazgo envuelto en hermetismo, a dos días de cerrar octubre, abrió un nuevo capítulo en la ruta del contrabando cordillerano. Lo que en un principio se informó como 25 cajas de mercadería genérica con destino a Zapala, es en realidad parte de una maniobra mucho más grande que ahora investiga la Justicia Federal.

Según pudo confirmar en exclusiva LM Neuquén de fuentes con acceso directo a la causa, los bultos encontrados en el cañadón del Arroyo del Arco eran cigarrillos de origen paraguayo que pretendían ser cruzados hacia el vecino país de Chile.

El procedimiento, que hasta hoy no tuvo parte oficial, ocurrió el jueves 29 de octubre, el mismo día en que el Escuadrón 31 de Gendarmería Nacional de Las Lajas abortó otra caravana con 156 cajas de cigarrillos en otro tramo la Ruta 23.

La pregunta que desvela a los investigadores es si se trata de la misma banda.

¿Acopio o descarte a las apuradas?

Las fotos a las que accedió este medio son reveladoras. No se trata de un acopio prolijo y oculto para ser retirado después. Los bultos aparecen tirados sin orden sobre la arena, a metros del agua, dos de ellos con el cartón ya a la vista. La imagen es la de un abandono a las apuradas.

La hipótesis que cobra fuerza es que, al ser descubierto el primer tramo de la operación cerca de Pino Hachado, la organización decidió descartar esta segunda carga para no ser detectada en los controles que se intensificaron sobre la Ruta Provincial 23, conocida como el corazón del contrabando.

A cuánto queda Arroyo del Arco de Villa Pehuenia

Otro dato que este medio pudo corregir. El lugar del hallazgo no está cerca de Aluminé como se difundió. El cañadón del Arroyo del Arco, en la zona del Paso del Arco, se encuentra a unos 25 a 30 kilómetros de Villa Pehuenia y a apenas 2 kilómetros al norte de la Ruta Provincial 23, ingresando por un camino interno de difícil acceso.

Por eso intervino la Comisaría 47 de Villa Pehuenia, y no una dependencia de Aluminé. Su personal fue quien congeló la escena y resguardó las 25 cajas -23 de ellas selladas con nylon negro- hasta el arribo de Gendarmería.

Qué es la Agrupación Pulmarí y por qué fue clave

La alerta no vino de un control rutinario. Fueron los integrantes de la Corporación Interestadual Pulmarí, el ente que administra las tierras de la zona y que nuclea a comunidades mapuche y al gobierno provincial, quienes detectaron movimientos extraños en el cañadón y dieron aviso inmediato a la Policía.

Sin esa advertencia, el cargamento habría sido retirado por la red logística ilegal antes de que las autoridades llegaran.

Por tratarse de un presunto delito de contrabando en infracción al Código Aduanero, la Policía puso el cargamento a disposición de la Gendarmería Nacional y se dio intervención al Juzgado Federal de Zapala. La causa permanece bajo estricto secreto de sumario mientras se realiza el aforo oficial del cargamento.

Hasta el momento, a diferencia del operativo de Las Lajas, no hubo comunicación oficial sobre este hallazgo.

Resta establecer si detrás hay una misma organización transnacional con contactos locales en Neuquén o si se trata de bandas distintas que operan sobre el mismo corredor: Pino Hachado - Ruta 23 - Chile.