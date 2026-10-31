La senadora neuquina, Nadia Márquez, anticipó los detalles de la inauguración y habló sobre el armado de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027.

Milei en Neuquén: cómo será la inauguración del templo más grande y el armado político de LLA para 2027

El presidente Javier Milei llegará este sábado a Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, una actividad que reunirá a referentes religiosos y distintas autoridades políticas. En la previa del acto, la senadora Nadia Márquez , habló sobre los preparativos y se refirió al armado del espacio libertario de cara al 2027.

La legisladora nacional expresó su satisfacción por la presencia del mandatario y destacó la importancia que tiene para la congregación la apertura del nuevo edificio. Según señaló, se trata del templo evangélico más grande de la Patagonia y del bautista de mayor dimensión del país.

"Estamos muy contentos de que así sea y de que en esta oportunidad sea con nosotros y con la inauguración de este nuevo templo auditorio", sostuvo Márquez en declaraciones radiales.

La senadora también remarcó la convocatoria que tendrá la jornada, que contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de pastores y representantes de distintas iglesias del país.

Cómo será la inauguración del templo evangélico

Márquez explicó que la actividad tendrá dos momentos diferenciados. El primero será de carácter protocolar e institucional, con la participación de las autoridades invitadas y los discursos previstos, entre ellos el del presidente Milei y el gobernador Rolando Figueroa.

Luego habrá una instancia religiosa, con canciones y una predicación basada en la Biblia, como parte de las actividades habituales de la congregación.

El evento está previsto para las 19, aunque el ingreso al auditorio se habilitará desde las 16 y se extenderá hasta las 18.30, en función del operativo de seguridad dispuesto por la presencia presidencial.

En ese sentido, la senadora recomendó a quienes asistan llegar con anticipación y advirtió que habrá restricciones en la circulación vehicular sobre calle J. J. Lastra, en las inmediaciones del edificio.

El templo está ubicado en la calle J J Lastra al 3100 frente. a la ETON. Claudio Espinoza

La inauguración marcará el cierre de una obra que llevó varios años de trabajo y que, según contó Márquez, estuvo acompañada por distintas muestras de colaboración de personas que se acercaron a aportar materiales y recursos para completar la construcción.

La Libertad Avanza en Neuquén para 2027

La entrevista también dejó definiciones sobre el armado de LLA en Neuquén para 2027. Consultada por la organización del espacio de cara a las elecciones del próximo año, Márquez aseguró que el espacio trabaja en consolidar un equipo más allá del calendario electoral.

"Nosotros no nos preparamos para las elecciones, nos vamos preparando siempre para tener un equipo consolidado de ideas con un norte claro, donde todos puedan estar mirando el mismo objetivo y todos trabajando en pos de él", afirmó.

Sebastián Fariña Petersen

En esa línea, señaló que desde la asunción del gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, el espacio continuó con actividades en distintas localidades de la provincia. Entre ellas, mencionó encuentros con vecinos, charlas con profesionales y reuniones destinadas a escuchar distintas demandas.

La senadora evitó anticipar nombres o posibles candidaturas y aseguró que las definiciones electorales se comunicarán cuando llegue el momento. "La parte estrictamente electoral la vamos a hacer pública, como siempre digo, en el momento procesal oportuno", expresó.

También se refirió a las diferencias entre la construcción política de LLA y la de otros espacios. Según explicó, en otros partidos las alianzas suelen organizarse en función de las aspiraciones personales y los acuerdos sobre las candidaturas. En cambio, sostuvo que el partido libertario provincial busca primero consolidar un proyecto colectivo y, una vez conformado el equipo, definir quiénes son las personas más adecuadas para representar esas ideas.

"Nosotros trabajamos para consolidar un espacio de ideas fuertes, potentes y que obviamente aspire a disputar el poder y a ganarlo", sostuvo.

En relación con las candidaturas, agregó que la intención es evaluar quién puede representar mejor al espacio en cada contexto electoral y contribuir a captar el voto. Por eso, insistió en que todavía no hay nombres definidos y que las decisiones se tomarán más adelante.

Finalmente, ante la consulta sobre qué lugar ocupará en el escenario político del próximo año, Márquez respondió que todavía no lo sabe con exactitud. "En algún lugar me van a ver", adelantó.