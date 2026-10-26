El "six-seven" de Javier Milei: el especial saludo desde el balcón de la Casa Rosada

El presidente se mostró junto a parte de su gabinete para saludar a estudiantes que se encontraban en Plaza de Mayo. El video que se viralizó.

La aparición del mandatario se da luego de una jornada marcada por la victoria de Lula Da Silva en Brasil.

El presidente Javier Milei salió al balcón de la Casa Rosada este lunes pasado el mediodía, previo a la reunión de gabinete, y protagonizó un inédito momento al hacer el famoso gesto de "six-seven" a delegaciones estudiantiles que recorrían Plaza de Mayo.

Acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello - entre otros - se lo vio hacer el gesto popularizado por niños y adolescentes en redes sociales.

La aparición del mandatario se da luego de una jornada marcada por la victoria de Lula Da Silva en Brasil. Milei acumula casi 20 horas sin publicar mensajes en su cuenta de X, y evitó expedirse sobre los resultados, tras la derrota de su amigo Flavio Bolsonaro.

El movimiento que realizó el Presidente desde el balcón se popularizó en Instagram y TikTok, donde funciona como muletilla, grito o chiste interno, y suele aparecer sin relación con el contexto.

Qué es six-seven, el popular movimiento qué nació en las redes sociales

El "six-seven" no tiene un significado fijo pero acumula millones de videos con gente realizándolo al igual que diversos famosos.

Este gesto que se popularizó en todo el mundo, nació de Doot Doot (6 7), una canción del rapero estadounidense Skrilla, y despegó cuando usuarios de TikTok lo sumaron a videos con jugadas del basquetbolista LaMelo Ball, base de los Charlotte Hornets de la NBA, que mide 2,01 metros (6 pies y 7 pulgadas). El propio Skrilla dijo que el término nunca tuvo un sentido concreto.

Los detalles sobre la reunión de Gabinete que encabezó Milei

Tras el particular saludo desde el balcón que se viralizó en redes sociales, el Presidente Javier Milei encabezó el primer encuentro en tres semanas con sus ministros en el Salón Eva Perón.

El encuentro duró cerca de una hora y media. Pese al triunfo del líder del Partido de los Trabajadores en Brasil, desde el entorno del mandatario aseguraron que durante el encuentro no hubo referencias al resultado electoral.

Allí ratificó el rumbo económico y pidió a los funcionarios “redoblar los esfuerzos”. Reconoció que el crecimiento perdió velocidad y lo atribuyó a la “contracción de la oferta global” por las guerras en Irán y Ucrania y la suba del petróleo. Pero aseguró que no está dispuesto a modificar sus políticas, ya que “cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral”.

De la reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; Juan Bautista Mahiques (Justicia); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Federico Sturzenegger (Desregulación); Mario Lugones (Salud); Sandra Pettovello (Capital Humano); Luis Caputo (Economía); además del vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Los ausentes fueron Carlos Presti (Defensa), que está de viaje, y Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado.