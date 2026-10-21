El presidente argentino generó sorpresa en su llegada a Madrid al lucir un vendaje visible. Tras las especulaciones sobre su salud, fuentes oficiales revelaron qué le pasó.

El misterio de la venda en el cuello: por qué apareció lesionado Javier Milei

El presidente Javier Milei apareció con un vendaje visible en el cuello durante un desayuno del Nueva Economía Fórum celebrado en el Real Casino de Madrid , en su visita a España, lo que generó especulaciones sobre su estado de salud.

El Gobierno argentino salió rápidamente a aclarar la situación: Milei sufrió un accidente doméstico al salir de la bañera y se golpeó el cuello, lo que le provocó un hematoma. Las fuentes oficiales subrayaron que el mandatario se encuentra bien y que el inconveniente no afecta su agenda.

El incidente ocurrió en el marco de un viaje de carácter académico y político, sin status oficial, que Milei realiza a España a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La visita incluyó un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y una reunión con la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox.

El cruce con la prensa y la agenda política

Durante su estadía en Madrid, Milei no se reunió en persona con el líder de Vox, Santiago Abascal, ni con el titular del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aunque habló telefónicamente con Abascal. Su único encuentro político confirmado fue con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El mandatario también protagonizó un tenso cruce con la prensa española. Calificó al presidente Pedro Sánchez de "impresentable dictador" y afirmó que los socialistas deben ser sacados "a patadas". Además, respondió de forma insultante a la periodista Julia Molina, de la Cadena SER, cuando le preguntó si su presencia en España incomodaba a PP y Vox.

El Presidente Javier Milei revolucionó todo en su visita a España pic.twitter.com/zwPYA5Qo5c — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 21, 2026

Molina denunció que el operativo de seguridad dificultó el trabajo periodístico durante el evento y que un cronista de El País fue empujado. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condenó la reacción de Milei y exigió respeto hacia la profesión.

El rey Felipe VI de España le puso condiciones a Milei

Milei generó polémica en su visita a España, tras brindar una conferencia en la que apuntó contra el presidente Pedro Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador" y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas". A poco más de un mes de las elecciones adelantadas en el país, el mandatario argentino se posicionó rápidamente.

Frente a esta polémica declaración, el mandatario argentino indicó que no se reuniría con él pero afirmó que si tenía intenciones de ver al rey Felipe VI.

Sin embargo, desde la Casa Real le recordaron a Milei que eso implica que también se vea con Sánchez. Según publicó la Agencia EFE, se trata de una norma protocolar y práctica habitual en las visitas de cualquier jefe de Estado.

Fuentes de la Zarzuela revelaron que el interés del mandatario de ver al rey fue trasladado de manera informal por parte del Ejecutivo argentino a la Casa Real, como en otros viajes anteriores de Milei a España.

El rey y Milei sí se vieron pero fuera de España. Felipe VI asistió al acto de asunción de Milei el 10 de diciembre del 2023. Habían coincidido pocos días antes en la toma de posesión por segunda vez del presidente El Salvador, Nayib Bukele.

Gentileza Infobae

En el foro económico de Madrid, Milei aseguró que tiene "una excelente relación" con el rey y agregó: "Espero tener la oportunidad de visitarlo en algún otro viaje. Hemos estado juntos recientemente en Perú y en Colombia, no es una cuestión de no voluntad sino de imposibilidad de agendas".

En 2024 el argentino había pedido un encuentro con Felipe, pero desde el Palacio de la Zarzuela expresaron que el rey "coordina con el Ministerio de Asuntos Exteriores los viajes al extranjero y las visitas a España de mandatarios internacionales" y subrayaron que, de acuerdo con la ley española, "la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno" de España. La relación con Sánchez estaba en aquel entonces en plena crisis debido a los fuertes cruces verbales entre ambos.

Por el momento, la visita de Milei se desarrolla sin contactos con el Ejecutivo español. La agenda incluye actividades académicas, encuentros con referentes políticos y reuniones con organizaciones vinculadas a sectores de derecha.