La TV Pública vuelve a llamarse Canal 7: cómo será el relanzamiento y qué figuras serán homenajeadas

El Gobierno recuperará la marca histórica de la señal estatal. Habrá un programa especial, un nuevo logo y un homenaje a figuras emblemáticas.

La TV Pública volverá a llamarse Canal 7 este sábado, cuando se cumplan 75 años de la primera transmisión oficial de la televisión argentina . El Gobierno de Javier Milei decidió recuperar la denominación histórica de la señal estatal, que estrenará un nuevo logo y una identidad visual renovada durante un programa especial que se emitirá de 19 a 22.

El cambio estará acompañado por una renovación de la imagen en pantalla. La decisión apunta a recuperar el nombre original de la emisora, cuya identificación oficial es LS82 TV Canal 7 . El relanzamiento también marcará el comienzo de una nueva etapa para la señal estatal, que atraviesa un proceso de reestructuración y una política de austeridad.

El programa aniversario reunirá a figuras de distintas generaciones de la televisión argentina y recorrerá algunos de los momentos más destacados de la historia del canal . La conducción estará a cargo de Carlos Monti, Guillermo Andino, Mariana Arias, Gabriel Corrado e Iliana Calabró , integrantes de la programación actual.

Canal 7 prepara un programa especial por sus 75 años

La transmisión se extenderá durante tres horas en vivo y combinará recuerdos, humor, imágenes de archivo, homenajes y testimonios. También participarán periodistas, conductores, actores, músicos, deportistas, trabajadores del canal y representantes de las nuevas generaciones.

Desde la emisora anticiparon que el cierre incluirá a conductores, invitados, artistas, trabajadores y autoridades que compartirán la torta por los 75 años de la televisión argentina.

Como parte de los festejos, las autoridades también inaugurarán un Paseo de las Estrellas en la vereda de la sede porteña del canal, ubicada en la avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Allí se descubrirán las primeras estrellas de un espacio dedicado a personalidades vinculadas con la historia de la señal.

El homenaje incluirá imágenes de archivo, testimonios de familiares y reconocimientos en vivo. Entre los nombres anunciados figuran Susana Giménez, Mirtha Legrand, Carlitos Balá, Antonio Gasalla, Juan Carlos Calabró, Alberto Olmedo, Jorge Guinzburg, Blackie, Enrique Macaya Márquez, Ana María Campoy, Pepe Cibrián, Luis Landriscina, Leonor Benedetto, Juan Alberto Badía y Jaime Yankelevich.

Sin embargo, la lista generó observaciones por algunas ausencias. Un especialista del sector audiovisual consultado por Clarín señaló que no se mencionó a Lidia “Pinky” Satragno, Tato Bores, Cacho Fontana, Antonio Carrizo ni Diego Capusotto. También cuestionó que no estuvieran incluidos Magdalena Ruiz Guiñazú y la dupla integrada por Mónica Gutiérrez y Carlos Campolongo, quienes realizaron una cobertura continua durante el levantamiento carapintada de Semana Santa.

Las figuras que marcaron la pantalla estatal

A lo largo de sus 75 años, la señal reunió a conductores, periodistas, humoristas, actores y músicos que dejaron su marca en la televisión argentina.

Mirtha Legrand pasó por distintas etapas de la emisora con su histórico ciclo Almorzando con Mirtha Legrand. Susana Giménez debutó como conductora en 1987 con Hola Susana, un programa que tuvo una importante repercusión y permaneció un año en la pantalla antes de continuar en otros canales.

Tato Bores también formó parte de Canal 7 durante cuatro años, período en el que comenzó a desarrollar el estilo de humor político que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del género. Juan Alberto Badía, por su parte, encabezó ciclos como Imagen de Radio, Estudio País y Badía en Concierto. Tras su fallecimiento, el Estudio 1 de la emisora fue bautizado con su nombre.

Por los estudios del canal pasaron, además, figuras como Cacho Fontana, Blackie, Antonio Gasalla, Alberto Olmedo, Jorge Guinzburg, Ana María Campoy, Pepe Cibrián, Luis Landriscina, Leonor Benedetto, Enrique Macaya Márquez, Magdalena Ruiz Guiñazú, Mónica Gutiérrez, Carlos Campolongo, Fernando Bravo y Narciso Ibáñez Menta.

En una etapa más reciente, Diego Capusotto dejó su huella con Peter Capusotto y sus videos, que llegó a la pantalla estatal en 2007 y se convirtió en uno de los ciclos recordados de esa época.

Entre las protagonistas de los primeros años también estuvo Lidia “Pinky” Satragno, quien participó de los comienzos de la televisión argentina. Al recordar las condiciones de trabajo de aquellos estudios, relató la respuesta que recibió de un técnico cuando preguntó cómo debía hacer para salir al aire: “Cuando se prende la luz colorada, usted habla”.

En 1980, Pinky anunció la llegada de la televisión en color en Canal 13, con una grabación que se emitió a la medianoche del 1° de mayo. En ATC, la presentación estuvo a cargo de Fernando Bravo, quien salió en vivo luego de un partido de la Selección argentina.

La TV Pública vuelve a Canal 7 en medio de una caída del rating

El cambio de nombre se produce en un contexto de baja audiencia y reestructuración de la señal estatal. En septiembre, la TV Pública registró un promedio de 0,2 puntos de rating, su nivel histórico más bajo, de acuerdo con los datos consignados en la información publicada por Clarín.

Los Juegos Suramericanos fueron lo más visto del mes, con 0,9 puntos, seguidos por La Santa Misa, con 0,8, y El Angelus, con 0,5.

La caída se refleja también en la comparación con años anteriores. En 2024, el canal promedió 0,5 puntos y en 2020 alcanzó 0,6. Durante la gestión de Mauricio Macri se ubicó por encima de un punto, mientras que en distintos períodos de los gobiernos kirchneristas llegó a registrar entre uno y tres puntos, impulsado, entre otros contenidos, por las transmisiones de Fútbol para Todos y el programa 6-7-8.

La discusión sobre la identidad de la señal estatal atraviesa distintas administraciones. La programación y los contenidos elegidos quedaron vinculados, en diferentes etapas, con las políticas de los gobiernos de turno. Durante el kirchnerismo, las transmisiones de fútbol y programas de análisis político le dieron audiencia, pero también generaron cuestionamientos por el uso de la pantalla como herramienta de comunicación oficialista.

En la actualidad, el canal está intervenido y atraviesa un proceso de reorganización que incluye una política de austeridad, desvinculaciones de personal y una mayor incorporación de producciones tercerizadas y coproducciones con empresas privadas.

El presupuesto 2026 de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa que administra Canal 7, Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior, proyecta gastos operativos por $74.429 millones e ingresos por $3.985 millones. De acuerdo con esas cifras, la pérdida operativa estimada para el año asciende a $70.444 millones. El presupuesto fue aprobado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Una nueva etapa para la señal estatal

El cambio de modelo también se manifestó durante el último Mundial de Fútbol, cuando la TV Pública retransmitió la señal de DSports para los partidos de la Selección argentina. La emisora redujo su despliegue de periodistas para coberturas propias y dejó de lado la producción integral de los encuentros, una tradición de la pantalla estatal.

La programación actual incluye a Guillermo Andino por la mañana, Carlos Monti al mediodía, Gabriel Corrado por la tarde, Iliana Calabró entre las 17.30 y las 19, Mariana Arias en el Noticiero Central y Diego Ramos por la noche. Además, se preparan nuevos ciclos para los últimos meses del año, entre ellos Mañaneros, con “El Tucu” López, Jimena Cyrulnik y Marcos “El Bicho” Gómez, y El club de la manada.

Este sábado, sin embargo, el eje estará puesto en los 75 años de historia de la televisión argentina.