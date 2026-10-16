Netflix para el finde: esta es la serie alemana imperdible de solo 6 capítulos que sorprende con un thriller psicológico.

La industria audiovisual de cines y series alemana vuelve con fuerza a la plataforma de Netflix y esta vez estrenan una serie corta: La trampa (Die Falle). La miniserie de suspenso psicológico acaba de estrenar sus 6 episodios y fue creada por Isabel Kleefeld, la mente detrás del éxito de Mi querida niña.

La serie sigue a Lisa Konrad , una escritora de éxito que lleva diez años recluida en su casa tras haber presenciado el asesinato de su hermana. Todo cambia radicalmente cuando “reconoce” al asesino en un canal de televisión.

Lisa , decidida a vengarse y obtener justicia, elabora un plan. Ella ofrece una entrevista exclusiva con la condición de elegir al periodista, seleccionando al hombre al que acusa del crimen, utilizándose a sí misma como un cebo.

La serie presenta 6 episodios de 50 minutos, ofreciendo una narrativa ágil, directa y sin relleno que se resuelve rápidamente. La serie juega con la mente del espectador al cuestionar si los recuerdos de Lisa son reales o producto de la ansiedad.

Cabe destacar que la miniserie es una adaptación de la novela de misterio y suspenso psicológico titulada Die Falle (La trampa), escrita por la autora, periodista y actriz Melanie Raabe. Aunque los eventos del libro son ficticios, la autora reveló que ideó la trama basándose en sus años de experiencia trabajando como periodista en Colonia, con el objetivo de explorar de qué forma el trauma y el aislamiento extremo pueden distorsionar los recuerdos y la memoria de una persona.

Netflix se queda con los derechos exclusivos para transmitir el Mundial 2030

Los medios de comunicación atraviesan una etapa de cambios, principalmente por la fuerte presencia del streaming que se instala como uno de los sistemas de mayor consumo por parte de los usuarios. Incluso el fútbol se ve alcanzado por el avance de este sistema que gana terreno, al punto tal de que algunos torneos internacionales son transmitidos por streaming mientras que otros buscan sumarse a esta ola.

Un caso ejemplar es de la Major League Soccer (MLS), torneo que tiene a Lionel Messi como estrella debido a su contrato con Inter Miami, debido a que se televisa por la plataforma Apple TV. Muchos certámenes deportivos están encontrando en estos medios no tradicionales un lugar para ser transmitidos. En las últimas horas se conoció una noticia que une a la Copa del Mundo con un medio de streaming.

Según se conoció, el certamen podrá ser visto por una plataforma que poco tiene que ver con el deporte. Se trata con Netflix, la plataforma dedicada a series y películas, que incursionará en el fútbol y transmitirá el certamen ecuménico de 2030, que tendrá como sede a la Argentina, Uruguay, Paraguay (un partido ceremonial por cada uno de estos países), España, Marruecos y Portugal.

Entre la información trascendió que se hicieron acreedores de los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de los 104 partidos del próximo Mundial. Este acuerdo, al que se llegó por cifras que aún son secreto, fue anunciado este martes 13 de octubre. En el anuncio, dieron a conocer que "en España podrá verse gratis un partido de cada jornada".