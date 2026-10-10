Netflix renueva su ranking con diez producciones que combinan suspenso, crímenes, dramas judiciales y misterios para todos los gustos .

Imperdibles: Las 10 series más vistas de Netflix Argentina para maratonear este fin de semana largo

El catálogo de Netflix continúa sumando historias que atrapan a los espectadores con tramas cargadas de secretos, conflictos familiares y situaciones inesperadas. Entre las propuestas que despiertan interés aparecen producciones de distintos países , con personajes que deben enfrentarse a verdades ocultas y decisiones capaces de cambiar sus vidas para siempre.

Para quienes buscan algo nuevo para ver durante el fin de semana, la plataforma reúne diez títulos que recorren géneros muy diferentes. Desde investigaciones criminales hasta historias sobrenaturales y dramas de época, estas series y miniseries ofrecen alternativas para disfrutar de una maratón frente a la pantalla. Las 10 producciones de Netflix que se destacan en el ranking:

Este thriller psicológico turco presenta a una pintora cuya vida familiar comienza a complicarse cuando contrata a una niñera para cuidar a su hija. Lo que parece una decisión cotidiana pronto se transforma en una situación inquietante, cuando descubre que la mujer tiene un vínculo oscuro con el pasado de su esposo.

Mis muertos tristes

La miniserie argentina dirigida por Pablo Larraín está basada en cuentos de Mariana Enríquez y cuenta con las actuaciones de Mercedes Morán y Dolores Fonzi. La historia explora el contacto con el más allá en Buenos Aires, con una atmósfera que combina elementos sobrenaturales y conflictos humanos.

El problema final

Esta adaptación española de la novela de Arturo Pérez-Reverte, protagonizada por José Coronado, transporta al público a Mallorca en 1959. En un hotel aislado, un enigmático asesinato pone en marcha una investigación que invita a descubrir qué ocurrió realmente.

Shaque: no confíes en nadie

El suspenso indio toma como punto de partida la desesperada búsqueda de una madre después del secuestro de su hija recién nacida. A medida que avanza la investigación, salen a la luz engaños y secretos familiares que complican cada vez más el caso.

Al este del Edén

Con Florence Pugh al frente, esta miniserie de época reinterpreta el clásico literario de John Steinbeck. La trama se sumerge en una influyente dinastía y explora los celos, las tensiones morales y los enfrentamientos que atraviesan a sus integrantes.

Monstruo: la historia de Lizzie Borden

La antología criminal de Ryan Murphy vuelve sobre uno de los casos policiales más conocidos de 1892. La producción propone una mirada sobre la violencia, las presiones sociales y los roles de género en la sociedad victoriana.

Academia Minerva

Este drama italiano transcurre en una estricta escuela militar, donde la disciplina convive con romances juveniles y secretos. La desaparición de un amigo lleva a un cadete a iniciar una investigación que amenaza con revelar aquello que la institución intenta mantener oculto.

Habeas Corpus

El drama judicial brasileño sigue a una destacada profesora de derecho penal que decide reabrir un caso para demostrar la inocencia de una persona condenada. Sin embargo, el proceso toma un rumbo inesperado cuando descubre que una de sus alumnas guarda intenciones relacionadas con su propio pasado.

El club gastronómico

Basado en una novela, este thriller neerlandés comienza con un incendio que destruye la casa de uno de los integrantes de un grupo de amigos. El hecho desencadena una investigación que expone infidelidades, problemas financieros y una trama de mentiras entre parejas que creían conocerse profundamente.

La luz de mi vida

Esta producción turca sigue a una mujer que debe reconstruir su futuro después de la repentina muerte de su esposo. Durante ese proceso, descubre que el hombre ocultaba aspectos fundamentales de su vida y queda envuelta en una red de engaños que cambia todo lo que creía saber sobre su relación.

La serie de Netflix que encabeza el Top 10: tiene solo 7 capítulos y es imposible dejar de verla.

Qué ver en Netflix durante el fin de semana XL

Con propuestas que van del misterio psicológico al drama judicial, pasando por los relatos sobrenaturales y las investigaciones criminales, esta selección ofrece opciones para distintos gustos.

Quienes prefieren las historias inquietantes pueden elegir Te conozco o El club gastronómico, mientras que los amantes de los casos policiales tienen alternativas como El problema final y Monstruo: la historia de Lizzie Borden. Para quienes buscan dramas familiares y conflictos personales, Al este del Edén y La luz de mi vida completan una lista variada para explorar el catálogo de Netflix.