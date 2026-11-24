División Palermo ganó por segundo año consecutivo el Emmy Internacional a Mejor Comedia y volvió a poner a la Argentina en lo más alto del setraming mundial.

La televisión argentina tuvo una noche de celebración en Nueva York. En una nueva edición de los premios más importantes de la industria audiovisual internacional, como los Premios Emmy Internacional , una producción nacional volvió a destacarse entre las ficciones de distintos países y consiguió un reconocimiento que marca un antes y un después para la comedia argentina.

Se trata de División Palermo, la serie de Netflix creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky, que obtuvo el Emmy Internacional 2026 a Mejor Comedia por su segunda temporada . El galardón fue entregado durante la 54° edición de los International Emmy Awards , realizada el lunes 24 de noviembre en la ciudad de Nueva York.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía del elenco con la estatuilla dorada. La publicación no tardó en generar repercusiones y Celeste Cid, pareja de Korovsky, fue una de las primeras en reaccionar con un "me gusta". La producción, conocida en el ámbito internacional como Community Squad – Season 2, se impuso en una categoría que compartía con otras tres propuestas: Man vs Baby, del Reino Unido; Old Dog, New Tricks, de España; y Vir Das: Fool Volume, de India.

El resultado representa un nuevo hito para la ficción nacional. La primera temporada ya había conseguido el mismo reconocimiento durante la ceremonia de 2024. De esta manera, División Palermo se convirtió en la primera producción argentina en ganar dos años consecutivos el Emmy Internacional a Mejor Comedia.

De qué trata División Palermo, la serie de Netflix que conquistó al público internacional

La historia gira alrededor de una guardia urbana inclusiva, creada como parte de una estrategia de marketing institucional para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. Sin tener demasiado claro cuál es su verdadera función, sus integrantes terminan involucrándose inesperadamente con una peligrosa banda criminal.

Desde su debut en febrero de 2023, la serie se diferenció por abordar la inclusión desde el humor y construir un universo de personajes diversos. Su propuesta incorpora a personas con discapacidad y representantes de otros sectores históricamente relegados de las producciones audiovisuales, sin dejar de lado la sátira social.

El elenco original estuvo integrado por Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Valeria Lois, Marcelo Subiotto, Carlos Belloso, Alan Sabbagh, Iair Said, Mike Amigorena, Agustín Rittano, Sergio Prina, Fabián Arenillas, Gabriela Izcovich, Rafael Spregelburd, Camila Peralta, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín, Renato Condori Sangalli, Julio Marticorena, Valeria Licciardi y Jonatan Nugnes, entre otros.

Para la segunda entrega, que llegó a Netflix el 17 de julio de 2025 con seis episodios de entre 25 y 30 minutos, regresaron los protagonistas de la primera temporada y se incorporaron Juan Minujín, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo y Martín Piroyansky.

Ricardo Darín también representó a la Argentina en los Emmy Internacional

La consagración de División Palermo no fue el único motivo de expectativa para la delegación argentina. El país llegó a la ceremonia con tres producciones nominadas y una importante presencia de figuras nacionales en la alfombra roja. Uno de los protagonistas de la noche fue Ricardo Darín, quien compitió en la categoría Mejor Actuación Masculina por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta, la adaptación de Netflix de la historieta creada por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López.

El actor asistió acompañado por su esposa, Florencia Bas, quien lució un vestido de tafetán de seda natural en tono terracota, diseñado por Cynthia Martos. Darín, por su parte, eligió un clásico smoking negro con solapas satinadas y moño. Entre sus competidores estuvo el español Javier Cámara, nominado por su trabajo en Yakarta. Ambos actores, que habían compartido elenco en la película Truman, se reencontraron durante la gala y protagonizaron un afectuoso saludo.

Al ser consultado sobre la supuesta rivalidad entre los dos, Cámara respondió: “Mira, ayer estuvimos cenando juntos, hemos estado estos días juntos”. Sin embargo, el premio finalmente quedó en manos del británico Bobby Schofield, reconocido por su actuación en Unforgivable, una producción de LA Productions para la BBC del Reino Unido.

Menem, la tercera producción argentina que compitió en Nueva York

La otra ficción nacional presente en la ceremonia fue Menem, la serie producida por Claxson y Amazon MGM Studios que reconstruye el ascenso político y la presidencia de Carlos Saúl Menem durante la década de 1990. Protagonizada por Leonardo Sbaraglia y dirigida por Ariel Winograd, la producción de seis episodios compitió en la categoría Mejor Serie Dramática frente a A Thousand Blows, del Reino Unido; Carême, de Francia; y Real Kashmir Football Club, de India.

Finalmente, el reconocimiento fue para la producción francesa. Durante su paso por la alfombra roja, Sbaraglia se refirió al enfoque narrativo de la ficción argentina y destacó la posibilidad de revisar la historia del país desde otro lugar: “Pudimos reírnos un poco de nuestra propia historia y de nuestros propios manierismos”, declaró a la agencia EFE. Estrenada en julio de 2025, la serie ya había conseguido una nominación al Latin Grammy por la música compuesta por Sergei Grosny. Además, tiene confirmada una segunda temporada para 2027 en Prime Video.

Emmy Internacional 2026: cómo fue la ceremonia y cuántos países participaron

La 54° edición de los International Emmy Awards reunió producciones de 21 países y reconoció trabajos distribuidos en 14 categorías. Organizados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, estos premios distinguen a las producciones televisivas realizadas fuera de Estados Unidos. En esta oportunidad, las nominaciones incluyeron trabajos de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, India, Japón, México, Países Bajos, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Tailandia, Turquía y Reino Unido.

Con su segunda estatuilla consecutiva a Mejor Comedia, División Palermo volvió a demostrar el alcance internacional de las producciones argentinas. La creación de Santiago Korovsky ya ocupa un lugar destacado en la historia de estos premios y suma un nuevo reconocimiento para una ficción que encontró en el humor una manera diferente de poner en escena la diversidad y la inclusión.