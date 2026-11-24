Joaquín rompió el silencio en un programa de streaming, reveló que los dueños de la empresa nunca se solidarizaron con él y les hizo perder miles de seguidores.

Tras el escándalo con Roberto Funes Ugarte en un móvil para LN+ , Joaquín, el empleado del local gastronómico eligió contar la verdad de la situación viral. Invitado a Sería Increíble (Olga) el joven contó que cuando el periodista se acercó "estaba concentrado en mi trabajo" y que la empresa se enojó porque se enojó a dar una nota.

Las declaraciones del empleado generó un fuerte malestar entre los seguidores del local gastronómico que había logrado un fuerte impacto en las redes sociales cuando a través de un comunicado "bancaron" a sus empleados. De hecho, pasaron de 200 seguidores a más de 204 mil seguidores en menos de 24 horas. Sin embargo, todo cambió cuando Joaquín contó que la dueña del lugar se enojó porque el empleado se negó a charlar con Robertito.

Tras sus dichos, la cuenta oficial pasó de 204 mil seguidores a 98,7 mil en cuestión de horas. Rápidamente, la marca eligió publicar un mensaje en su perfil de Instagram donde confirmaron que el trabajador había decidido renunciar. "Hola a todos. Somos Crostita, un pequeño y reciente emprendimiento que arrancó con ganas y mucho laburo", comenzó el comunicado.

"Queremos aclarar algo sobre lo que pasó el 22 de noviembre en nuestro puesto del Fuga Fest. Por un lado, ser contundentes en que no compartimos para nada el trato que recibió Joaquín por parte del periodista Roberto Funes. Joaquín actuó como pudo y siempre fue respetuoso", agregaron desde el local gastronómico.

Y, al mismo tiempo, decidieron enfrentar las versiones de que no se comunicaron con él tal como había confirmado el joven. "Desde el primer día estuvimos en contacto con él, y NUNCA lo despedimos; sin embargo, este lunes visitó un programa de streaming y ahí avisó que decidió cerrar su etapa con nosotros", escribieron contundentes.

Captura: Instagram

Por un último, dejaron en claro que no buscan sacar provecho de la situación aunque, el fin de semana, con un video promocional lo hicieron.

El descargo de Robertito Funes Ugarte

Tras el escándalo, Robertito Funes Ugarte, salió al aire de LN+ y se refirió a lo ocurrido. "Hace más de 20 años recorro las calles y busco darle difusión a los gastronómicos y emprendedores. Ayer fui a la Fugazzeta Fest y me encontré con Joaquín, que estaba trabajando allí".

"Estaba haciendo el móvil, le pregunté a su compañera si quería mostrar el sándwich y me dijo que hablara con él. Hubo una confusión ahí y yo sentí que no era bienvenido en el lugar", continuó.

"Cuando le pedí que me mostrara lo que estaba haciendo, sentí algo despectivo de su parte. Me corrí de la situación y dije lo que dije... Le pido discupas a Joaquín si le molestó", añadió.

"Le quiero pedir disculpas a Joaquín si se sintió ofendido. Yo no pedí que lo echaran, dije que la gente más grande tiene mejor trato, pero no fue mi intención ofenderlo", aclaró el periodista que acto seguido dejó en claro que continúa en LN+ durante todo el verano y que no fue despedido.

Luego le mandó un abrazo al joven, elogió su trabajo y lo invitó a conversar en el Mercado de San Telmo. Incluso deslizó la posibilidad de realizar una versión itinerante de La Robineta con su ayuda.