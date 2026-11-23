Juana Repetto acostumbra a compartir detalles de su vida por medio de redes sociales y, en esta ocasión, mostró un espacio íntimo de su hogar: la casa del árbol en la que juegan sus hijos.

En un video, la actriz recorrió el espacio mostrando el exterior e interior del mismo junto a cada detalle que lo acompaña.

La casita del árbol se encuentra en el jardín de su casa y combina tonos grises y blancos. A través de su recorrido con la cámara del celular, Juana explicó cada ambiente y mostró los accesorios que había seleccionado para Toribio, Belisario y Timoteo , sus tres hijos. El video de Juana Repetto se inicia con una toma del frente de la casa del árbol, revestida en color gris y con ventanas, barandales y terminaciones en blanco. A un lado del espacio se ubica una estructura de madera de la que pende una hamaca, uno de los elementos recreativos que completan el sector exterior.

Más adelante, Juana enseñó el pequeño porche con deck y el acceso mediante escaleras. Durante el recorrido, señaló que los peldaños lucían algo sucios a causa de las precipitaciones de los días previos, antes de abrir los postigos de una de las ventanas y dejar al descubierto cómo luce el interior de la construcción.

Una vez en el interior, Juana Repetto mostró la pequeña cocina de juegos, equipada con diversos accesorios inspirados en la pedagogía Montessori, pensados para fomentar la imaginación, el aprendizaje práctico y la autonomía de los niños. Entre los objetos que exhibió sobresalían un dispensador de agua con diseño de pato, un teléfono de juguete, varios cajones y diferentes recipientes destinados a organizar y almacenar los distintos elementos.

La construcción que hizo para que disfruten sus hijos

Además de la cocina, la casita del árbol dispone de un acogedor sector de estar donde los niños pueden relajarse, leer cuentos o entretenerse con distintas actividades. Con hamacas al aire libre y un interior completamente acondicionado, la casa del árbol se transformó en uno de los espacios predilectos de Toribio, Belisario y Timoteo, en sintonía con el estilo de crianza y vida familiar que Juana Repetto suele mostrar a través de sus redes sociales.

La propuesta fue diseñada para adaptarse a las distintas etapas de crecimiento de los chicos, combinando entretenimiento, aprendizaje y espacios de descanso en un mismo lugar. Cada rincón fue pensado para estimular la creatividad y la autonomía, desde la cocina de estilo Montessori hasta el pequeño living donde pueden leer, jugar o compartir tiempo juntos.

Además, la casa del árbol integra actividades tanto en el interior como en el exterior. Mientras que las hamacas y el área al aire libre invitan al movimiento y la exploración, los ambientes interiores ofrecen un refugio cómodo y seguro. El resultado es un espacio versátil que acompaña el desarrollo de los niños y refleja la importancia que Juana Repetto le da al juego como parte fundamental de la infancia.