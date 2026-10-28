Cómo está hoy Renata, la hija de Nicolás Repetto y Florencia Raggi, que cumplió 28 años

La hermana de Juana y Francisco Repetto estuvo de festejo por su cumpleaños y recibió un mensaje especial de su madre en Instagram.

Florencia Raggi celebró un nuevo cumpleaños de su hija Renata, fruto de la relación con el histórico conductor televisivo Nicolás Repetto . En sus redes sociales compartió imágenes de la joven celebrando el natalicio con un mensaje especial y un carrete de fotografías que marcan el paso del tiempo.

Sacó a la luz imágenes que estaban en el baúl de los recuerdos, en las que también están Nicolás, sus hermanos Juana y Francisco Repetto, cuando eran adolescentes.

"Te celebro cada día, pero hoy aún más. ¡Felices 28! Negra hermosa del amor. La vida con vos es mucho, mucho mejor. Te admiro toda. Te amo", escribió en el posteo que publicó en su cuenta personal de Instagram. Escueto pero con un mensaje que transmitió un cariño más que especial.

Desde imágenes cuando era recién nacida en la habitación del hospital, pasando por el crecimiento acompañada de su hermana Juana y Francisco hasta incluso momentos compartiendo cerca del mar.

Cami Homs mostró cómo creció su hija Aitana: el increíble parecido entre ambas

Camila Homs dejó en evidencia el paso del tiempo en sus redes sociales. Lejos de una campaña publicitaria o acciones que tengan que ver con su rol de influencer, compartió una imagen como madre que sorprendió a todos.

La modelo mostró en sus redes una foto junto a su hija Aitana, fruto de la relación que mantiene con el futbolista José Sosa. En una nueva aventura a Brasil para acompañar a su pareja a disputar las semifinales de un torneo internacional con Estudiantes de La Plata, Homs mostró imágenes inesperadas por el crecimiento notorio que tuvo su hija y, también, con el parecido a su madre.

Las fotos de su hija que llamaron la atención

Ambas mostraron rostros de felicidad, sumado a un complicidad evidente y la alegría de tener tiempo juntas. Una de las fotos pareciera haber sido tomada en el baño del aeropuerto, en la que lució una cámara analógica de color rosa, junto a sus valijas y la niña en brazos, con una vestimenta completamente blanca y detalles con un osito animado que le aportó ternura.

En otra de los retratos que guardará por siempre, aparece la niña sola, con la misma vestimenta, sus ojos verdes que resaltaron y una cara que terminó de enternecer a todos.