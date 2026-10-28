La periodista arremetió con todo en las redes sociales luego de que el productor le desmienta información. Quién sería su nueva novia.

Fernanda Iglesias escrachó al Chato Prada y publicó los audios que le envió a su nueva conquista, luego de que él la desmienta

A Fernanda Iglesias no le gustó nada que le desmientan la información, a pesar de que fue el propio protagonista quien le salió a negar la revelación. La picante periodista había dado a conocer que el Chato Prada había iniciado una nueva relación con una joven mujer, a meses de la separación de Lourdes Sánchez, figura del espectáculo que ya blanqueó una nueva relación.

Por su parte el histórico productor decidió negar la información que tenía como eje principal un supuesto nuevo romance con una joven morocha. Negada la información, Iglesias arremetió.

A través de sus redes sociales compartió un artículo publicado en Instagram de un medio, en el que confirmaban que Prada había negado el amorío, y escribió: "¿El Chato me desmintió?".

Hecha esta aclaración, apretó el acelerador y dio más detalles sobre la información que tendría en su poder. Compartió los audios con los que habría intentado seducir a la joven y lanzó un fuerte mensaje con tono de advertencia: "Nunca más me desmientas".

Quién es la joven con la que saldría

Se trataría de Agostina Navarrete, una joven de 26 años que es mamá de dos hijos, según reveló Iglesias. Junto a esa información, compartió una imagen de la joven y agregó en Puro Show: "Es algo bastante formal porque ya la llevó a su casa. No estaba el nene, pero él la llevó ahí que es un terreno muy íntimo".