Julieta Poggio se lavó las axilas en pleno "MasterChef Celebrity" y la fulminaron en redes: las imágenes

Juli Poggio sorprendió a sus compañeros de Materchef Celebrity con una reacción por el calor y respondió a los cuestionamientos en redes.

Julieta Poggio volvió a quedar en el centro de la escena durante una emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), donde protagonizó un momento que rápidamente generó repercusiones entre los espectadores. La modelo terminó su preparación y, en medio de las exigencias de la competencia, tuvo una reacción espontánea que provocó risas entre sus compañeros y dividió las opiniones en las redes sociales.

La situación no pasó inadvertida para los seguidores del reality, que comentaron el episodio y expresaron posturas enfrentadas. Mientras algunos celebraron la naturalidad de la exparticipante de Gran Hermano, otros cuestionaron su comportamiento frente a las cámaras.

Después de terminar el plato que debía presentar, Poggio manifestó que tenía mucho calor. Visiblemente acelerada, buscó una manera de refrescarse y decidió mojarse las manos para luego enjuagarse debajo de las axilas: “ Ay no chicos, me tengo que lavar un poco el chivo también ”, lanzó la mediática, mientras varios de los participantes reaccionaban entre risas ante su ocurrencia.

La modelo explicó que nunca había experimentado una sensación de calor semejante dentro de las cocinas del programa. La situación, según contó, se había vuelto especialmente incómoda por la ropa que llevaba puesta durante la competencia: “Me agarró mucho calor con el suéter. Mejor no estar como estoy, mejor estar limpia. Mucho calor”, insistió Poggio al justificar su reacción frente a sus compañeros.

Las críticas y los comentarios que recibió en las redes sociales

Como suele ocurrir con los momentos más comentados del reality, el episodio llegó a las redes sociales y despertó opiniones de todo tipo. Algunos usuarios destacaron la espontaneidad de la participante, mientras que otros consideraron inapropiado el gesto que tuvo en plena grabación.

Entre los mensajes críticos que circularon se leyeron frases como: “No me parece gracioso”; “¿Y no le dijeron nada?”; “Ufff, mal, muy mal"; “Refina la chica”; “¡Un horror!”; “La fina". Las reacciones reflejaron la división entre quienes tomaron la situación con humor y quienes cuestionaron la conducta de la modelo dentro del programa gastronómico.

La respuesta de Poggio a los cuestionamientos

Lejos de dejar pasar los comentarios negativos, la propia Poggio decidió responder a las críticas que recibió después de la emisión. Fiel a la explicación que había dado durante la competencia, defendió su decisión y volvió a hacer referencia a las altas temperaturas que sentía en ese momento: “Chicos, perdón, antes limpia que cocinar con calor”, lanzó la participante.

De esta manera, la modelo respondió con una frase directa a quienes cuestionaron su actitud. El episodio volvió a demostrar cómo una escena espontánea de MasterChef Celebrity puede trascender la pantalla y convertirse en tema de debate entre los seguidores del ciclo de Telefe.