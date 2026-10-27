Gaido y Figueroa en el nuevo viaducto de la Avenida Mosconi: "No tiene precedente en la Argentina el nivel de obra pública"

El intendente y el gobernador supervisaron los trabajos sobre el Acceso Este. La estructura clave para descomprimir el tránsito desde Cipolletti quedará lista en diciembre.

Gaido y Figueroa en el nuevo viaducto de la Avenida Mosconi

El acceso este de Neuquén capital desde Cipolletti atraviesa una transformación histórica que cambiará la dinámica vehicular de forma definitiva. Se trata del nuevo viaducto de la Avenida Mosconi , que dejará en el pasado las demoras para quienes ingresan diariamente a la ciudad desde la vecina provincia.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa recorrieron los trabajos que avanzan a un ritmo sin pausas durante toda la jornada. "Estamos visitando una de las obras más importantes", destacó el jefe comunal.

Gaido explicó que "todos los días más de 100.000 autos llegan a la ciudad y necesitamos esta obra tan importante". El nuevo nodo elevado busca modernizar los tiempos de viaje de los trabajadores que conectan ambas provincias de forma constante.

"Una obra que, como lo digo, y siempre lo hemos explicado, reordena el tránsito, lleva adelante las herramientas necesarias para una circulación de una gran capital", continuó el intendente.

El trabajo articulado entre el municipio y el gobierno provincial resulta el motor principal para sostener este nivel de ejecución de infraestructura con recursos propios.

Es "algo que desarrollamos junto con la provincia, trabajando en equipo con el gobernador, además de que genera orgullo neuquino", valoró Gaido.

La estructura principal del puente ya domina el paisaje de la zona este y muestra los avances concretos. El intendente graficó: "un puente que ya se ve, ya lo podemos empezar a disfrutar” y señaló que se terminan de colocar las vigas “en no más de 10 días”.

Cómo avanza la obra del viaducto de Avenida Mosconi

El ritmo de construcción no se detiene ante las inclemencias climáticas, un factor de dedicación que las autoridades resaltaron contundentemente.

El mandatario destacó el esfuerzo en "este tiempo excepcional que plantean las empresas neuquinas, los trabajadores neuquinos, de trabajar con lluvia, con sol, con viento".

Remarcó la importancia de "llevar adelante en plazos excepcionales una obra que realmente para el mes de diciembre vamos a estar disfrutando".

La visión compartida de ambos gobiernos permite diagramar un futuro ordenado con inversiones reales pensadas a largo plazo. "Se puede pensar en obras importantes, se puede pensar en la infraestructura, en la planificación y además, trabajando en equipo, como lo venimos haciendo con el gobernador en toda la ciudad de Neuquén", concluyó Gaido.

Por su parte, el mandatario provincial coincidió: "Es importante que la ciudad más importante del sur argentino pueda tener estos accesos".

Figueroa destacó: “Con Mariano estamos trabajando en mejorar la transitabilidad en la llegada a la ciudad, esta hermosa ciudad".

Mientras los operarios avanzan con las vigas del este, el gobierno provincial acelera los pasos administrativos para replicar este modelo de conectividad en toda la capital.

"Estamos en toda la apertura de pliegos para ver quiénes van a ser los ganadores de los puentes de estas características que vamos a tener sobre Casimiro Gómez, sobre Los Paraísos, también en Parque Industrial, también en la ex Zanon,", adelantó el gobernador.

Toda la red de derivadores sumará equipamiento urbano moderno, una característica que modificará por completo el entorno visual de la metrópolis. “Los neuquinos nos vamos a comenzar a acostumbrar al paisaje", describió el titular del ejecutivo de la provincia.

El objetivo del gobierno es lograr "rutas transitables de otra manera, todas iluminadas, es muy importante la iluminación que queremos colocar en todas ellas".

Así, Neuquén marca un rumbo diferente basado en las cuentas ordenadas y la previsibilidad. "Creemos que esta obra, sin lugar a dudas, no tiene precedente, por supuesto, en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén", sentenció.

"No tiene precedente en la Argentina el nivel de obra pública que estamos llevando adelante", reforzó Figueroa de forma tajante y directa.

"Estamos muy orgullosos de la capital que tenemos, de cómo está administrada y cómo está trabajando el equipo de Mariano", concluyó Figueroa.