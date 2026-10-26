Corte total en la Avenida Mosconi: en qué sectores y las vías alternativas de circulación en la ciudad de Neuquén

Rrige desde este lunes el corte de la calzada norte para retirar columnas de media tensión. La Municipalidad habilitó un desvío hasta que se termine la operación con grúas.

La obra de la Avenida Mosconi volvió a modificar el tránsito en Neuquén capital. Desde las 7 de este lunes, la Municipalidad mantiene un corte total de la calzada, en sentido este-oeste, entre las calles Gatica y Chaneton. La interrupción permite instalar una grúa para desmontar las columnas de hormigón de la red de media tensión que todavía quedan en pie sobre la traza.

Una vez concluidas las tareas en ese sector, los trabajos se trasladarán al tramo entre Chaneton y Láinez , también sobre la mano norte y con corte total de esa calzada.

Desde el Municipio aclararon que las restricciones se aplicarán de manera progresiva, según el avance de las tareas. La modalidad permite mover los equipos y continuar con el retiro de las estructuras sin intervenir al mismo tiempo toda la extensión entre Gatica y Láinez.

Los tramos que estaban habilitados en la Avenida Mosconi. Sebastián Fariña Petersen

Como vía alternativa, la comuna recomienda circular por calle Sarmiento. Según la información difundida, cada intervención demandaría al menos dos horas, por lo que se pidió a los conductores prever demoras y respetar la señalización.

Avenida Mosconi: un tramo que ya había sido habilitado

El sector afectado no es nuevo en la agenda de cortes. En agosto se habilitaron los primeros 200 metros de nuevo pavimento, entre Gatica y Chaneton, como parte de un esquema de apertura progresiva para avanzar sobre las antiguas colectoras. Hace menos de tres semanas, el jueves 8 de octubre, el cruce de Chaneton y Gran Avenida estuvo cerrado hasta las 18 por la instalación de una nueva cañería de agua.

El sábado, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recorrió los frentes de obra y aseguró que las lluvias no frenaron el ritmo. En el tramo Chaneton-Gatica, las intervenciones subterráneas de ambos márgenes ya están terminadas y ahora el trabajo se concentra en la superficie y en los detalles de terminación. El objetivo oficial es habilitar la circulación desde Gatica hasta el puente carretero antes de fin de año.

En paralelo, avanza el frente más complejo: el viaducto en el acceso a los puentes carreteros. El 15 de octubre comenzó el montaje de las vigas, distribuidas en ocho tramos de diez piezas cada uno; cada viga pesa unas 19 toneladas y llega desde Allen. Desde la UTE Omega Arco estimaron que, si el clima acompaña, en 20 días estarán colocadas todas, para luego seguir con prelosas y tablero.

Claudio Espinoza

Según explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, el esquema separará el tránsito pasante del urbano: quienes vayan entre Neuquén y Cipolletti usarán el viaducto, y los desplazamientos internos irán por abajo.

Cinco carriles, pluviales y alivio a comerciantes

El intendente Mariano Gaido sostuvo que la avenida tendrá cinco carriles por mano, uno de estacionamiento y cuatro de circulación, además de obras para mejorar el escurrimiento ante las lluvias. El jefe comunal la definió como la obra que viene a resolver las catástrofes de 2010 y 2014.

El impacto sobre la actividad comercial también tuvo respuesta oficial: más de 600 comercios accederán a exención total o descuentos en la licencia por la obra. Mientras tanto, sigue abierta hasta fines de diciembre la votación para elegir el nuevo nombre de la Gran Avenida.