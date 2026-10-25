Neuquén avanza con los primeros 1.000 créditos hipotecarios y anuncia 2.000 soluciones habitacionales

El Gobierno provincial desembolsará este miércoles los fondos para más de 300 familias. Otras 700 ya cuentan con la aprobación.

El sueño de la casa propia empieza a convertirse en una posibilidad concreta para cientos de familias neuquinas. “Después de meses de trámites, proyectos y documentación, el gobierno provincial se prepara para realizar los primeros desembolsos de los créditos hipotecarios del programa Neuquén Habita , una iniciativa que busca facilitar el acceso a la vivienda sin recurrir al sistema bancario tradicional”, explicó la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi , en diálogo con LU5 AM600 .

La funcionaria confirmó que “el próximo miércoles 28 de octubre más de 300 familias recibirán el primer desembolso de sus préstamos . A ellas se suman otras 700 que ya tienen la aprobación del Estado provincial y se encuentran completando los planos de construcción”.

“Se trata de una instancia importante para la política habitacional de Neuquén, ya que, será la primera vez que el Estado provincial entregue créditos hipotecarios no bancarios , una herramienta desarrollada por el Ministerio de Infraestructura junto a los organismos provinciales de vivienda”, destacó.

“El programa contempla financiamiento de hasta 150 millones de pesos para construir una vivienda, destinado a quienes ya cuentan con un terreno. También incluye créditos para ampliar o mejorar propiedades existentes”, explicó.

Una de las características que Bertoldi destacó durante la entrevista es la libertad que tienen los beneficiarios para llevar adelante sus proyectos. “Cada familia puede elegir al arquitecto, los profesionales que intervendrán en la construcción y los comercios donde comprará los materiales, sin que el Estado imponga proveedores”, dijo.

En ese sentido, la ministra remarcó que “una vez cumplidos los requisitos, el crédito es tuyo”, y explicó que “el objetivo no se limita a facilitar el acceso a una vivienda, sino que también busca generar movimiento económico en las distintas localidades. La construcción de una casa implica trabajo para profesionales, albañiles, corralones y otros sectores vinculados a la actividad”.

Mucho interés e inscripciones en el Neuquén Habita

La funcionaria señaló que “el programa ya registra miles de interesados y que cada solicitud requiere un proceso de evaluación. Entre los requisitos se encuentra contar con un terreno mensurado y presentar los planos correspondientes ante el municipio donde se realizará la obra”.

Para quienes todavía no tienen la escritura, el programa también contempla acompañamiento para completar ese trámite e incorporar su costo al financiamiento.

Bertoldi aclaró, además, que “las inscripciones continúan abiertas. La intención del gobierno provincial es sostener esta herramienta durante toda la gestión de Rolando Figueroa, de manera que las familias que todavía no iniciaron el procedimiento puedan hacerlo”.

“Mientras estemos en el gobierno, esto va a ser una política pública”, afirmó.

Neuquén Informa.

Durante la entrevista también se abordó la necesidad de ofrecer distintas alternativas frente al déficit de viviendas. Bertoldi explicó que “no todas las familias se encuentran en condiciones de acceder a un crédito” y que “por ese motivo, el Estado debe combinar herramientas de financiamiento con la construcción de viviendas, el desarrollo de loteos con servicios y las soluciones habitacionales destinadas a los sectores más vulnerables”.

Esa problemática volvió a cobrar relevancia durante las últimas lluvias, especialmente por la situación de los asentamientos ubicados en zonas de riesgo. La ministra reconoció que “muchas familias terminan instalándose en sectores no aptos para vivir como consecuencia de años de dificultades para acceder a una solución habitacional”.

Soluciones habitacionales en Neuquén

Bertoldi anticipó que “la Provincia y la Municipalidad de Neuquén trabajan conjuntamente en un desarrollo de 2.000 soluciones habitacionales en terrenos cercanos al futuro Hospital Norpatagónico, donde se proyectan siete nuevos barrios”.

“El proyecto contempla 1.100 lotes con servicios y 900 viviendas multifamiliares, que permitirán ampliar la oferta habitacional de la capital neuquina”, explicó.

La ministra señaló que “durante los primeros días de noviembre se prevé anunciar a los beneficiarios de estas nuevas soluciones habitacionales. No se trata de viviendas que ya estén terminadas, sino de un proyecto de desarrollo urbano que permitirá ampliar la oferta habitacional de la capital neuquina”.

Bertoldi destacó “especialmente la articulación entre el gobierno provincial y el municipio para avanzar en la urbanización, la provisión de servicios y la planificación de nuevos barrios”.

El anuncio de la ministra se suma a las distintas obras de infraestructura que la Provincia tiene en marcha, entre ellas los complejos habitacionales para adultos mayores. “El programa contempla diez desarrollos con 32 departamentos cada uno y centros de día preparados para actividades recreativas, culturales y de rehabilitación”, indicó.

Para la ministra, “el sentido de estas inversiones se encuentra en las personas que podrán utilizarlas” y recordó “la emoción de los adultos mayores que recorrieron uno de los complejos y pudieron conocer los espacios donde tendrán la posibilidad de vivir y compartir actividades”.

“Con los primeros desembolsos hipotecarios previstos para el miércoles y el anuncio de los nuevos beneficiarios habitacionales en noviembre, Neuquén se encamina a una etapa de definiciones en materia de vivienda”, explicó.

“Detrás de los números hay familias que llevan años esperando construir sobre su terreno, ampliar una casa que les quedó chica o acceder por primera vez a un espacio propio. El desafío, ahora, será que los créditos aprobados y los desarrollos anunciados puedan transformarse en respuestas concretas para quienes todavía esperan una solución”, concluyó.