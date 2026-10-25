Domingo y las alertas por El Niño en Neuquén: qué dice el pronóstico de cuánto dura el respiro después de la tormenta

Sin alertas vigentes y con máximas de hasta 24°C, la semana da respiro. Pero el Gobierno advierte que El Niño traerá tormentas por varios meses más.

A Neuquén llegan 21 familias todos los días y el mercado de alquileres está saturado.

La ciudad de Neuquén quiere ganar tiempo en los traslados con un nuevo sistema de transporte.

Después de días de cielo encapotado, alertas naranjas y amarillas por tormenta debido al fenómeno de El Niño , rutas cortadas y arroyos convertidos en ríos, Neuquén amaneció este domingo con un panorama distinto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no tiene alertas vigentes para ninguna provincia del país, y el sol volvió a asomar sobre la Confluencia.

A las 8 de la mañana la ciudad de Neuquén marcaba 8,6°C, con una sensación térmica de 7,5°C, humedad del 82% y viento leve del este a 8 km/h. El cielo estaba ligeramente nublado y la visibilidad llegaba a 15 kilómetros.

Según el SMN, el domingo arranca con algo de nubosidad y una mínima de 7°C. Por la tarde el cielo estará mayormente nublado y la máxima llegará a 19°C. La probabilidad de lluvia no pasa del 10% y el viento del noreste soplará entre 13 y 22 km/h hacia la tarde y la noche.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) es algo más optimista: prevé cielo despejado durante el día, una máxima de 21°C y un índice ultravioleta bajo. A la noche se espera más nubosidad, con ráfagas de hasta 35 km/h y una temperatura que podría bajar hasta los 4°C. Para el norte y el centro de la provincia, el organismo anticipa jornadas mayormente despejadas con máximas de 16 y 17°C. En la cordillera seguirá algo de inestabilidad durante el día.

El Niño: una semana con temperaturas en alza

El pronóstico extendido del SMN muestra una semana sin grandes sobresaltos y con temperaturas primaverales. El lunes la máxima subirá a 21°C, con una mínima de 11°C. Martes y miércoles se mantendrán en ese rango, con 21 y 20°C. Hacia el final de la semana llega el mayor calor: 24°C el jueves, 23°C el viernes y otra vez 24°C el sábado, con mínimas que no bajarán de los 11°C.

El único punto a seguir es el viento. La AIC prevé para el lunes un día mayormente cubierto, con 23°C de máxima, ráfagas de 31 km/h durante el día y de hasta 44 km/h por la noche, cuando el viento rotará al oeste.

Una semana para el olvido

El respiro llega después de días muy complicados en buena parte de la provincia. El jueves 22 de octubre, el SMN puso bajo alerta naranja por tormentas a casi toda la provincia. Se esperaban entre 20 y 50 milímetros de lluvia, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé quedaron bajo alerta amarilla.

El viernes 23 el alerta naranja se repitió sobre Confluencia, Añelo, Pehuenches, Picún Leufú, Zapala, Catán Lil, Collón Curá y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar. La franja cordillerana del norte quedó en amarillo.

Inundación en Añelo por las tormentas y el fenómeno de El Niño. Gentileza Municipalidad de Añelo

El río Neuquén creció a la altura de San Patricio del Chañar y superó los 565 metros cúbicos por segundo, el caudal más alto estimado desde 2023. Los arroyos Carranza y Covunco preocuparon especialmente a las autoridades. Vialidad Nacional cortó de manera preventiva la circulación nocturna en todas las rutas nacionales de la provincia.

Rincón de los Sauces, aislado

El punto más crítico fue Rincón de los Sauces, en el corazón de Vaca Muerta. Las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables al mismo tiempo y la localidad se quedó sin acceso terrestre. En el arroyo Carranza, la crecida arrastró materiales del nuevo puente en construcción, destruyó los desvíos y golpeó a varios vehículos.

También hubo complicaciones en otras localidades. En Añelo cuatro familias fueron evacuadas y otras 32 recibieron asistencia. En Puente Picún y Bajada de los Molles unas 20 familias quedaron aisladas. En Sañico los evacuados fueron alojados en una escuela, y en Aluminé hubo vecinos que dejaron sus casas por una pérdida de gas.

"Hay arroyos que se convirtieron hoy en un caudal que se parece a un río", describió Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias de Riesgo de la Provincia, al encabezar el comité preventivo que reunió a Vialidad, las fuerzas de seguridad, la AIC y Recursos Hídricos. "No es una cuestión de generar pánico", aclaró. "Lo que no se puede predecir es la tormenta".

Emergencia por seis meses

El sol de este domingo no cambia el diagnóstico oficial. El sábado, el gobernador Rolando Figueroa anunció que la provincia declarará la emergencia meteorológica por seis meses, ante las tormentas intensas y las lluvias que se esperan por el fenómeno de El Niño.

"Se están llenando cañadones que hace 70 años no recibían esta cantidad de agua", advirtió el mandatario. También reconoció que "no hay infraestructura que soporte las abundantes precipitaciones" y volvió a plantear la necesidad de una gran represa sobre el río Neuquén.

La emergencia permitirá financiar obras pluvioaluvionales y reforzar la asistencia en las localidades más vulnerables. Según Ortiz Luna, un meteorólogo pronosticó una probabilidad del 100% de impacto en toda la provincia durante los próximos cuatro a seis meses. El jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, aclaró que el impacto no será igual en todo el territorio.

¿Cuánto dura el respiro?

El pronóstico oficial muestra al menos una semana estable, templada y sin alertas. Sin embargo, las autoridades piden no bajar la guardia. Los cauces todavía vienen cargados y el ciclo de El Niño recién empieza a mostrar sus efectos.

Vialidad Provincial recomienda consultar el estado de las rutas en dpvneuquen.gov.ar o al 2942-572138 antes de viajar, evitar manejar de noche en las zonas afectadas y llevar cadenas en los sectores de montaña.