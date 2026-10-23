Por el temporal, trasladaron en avión a cinco pacientes aislados en Rincón de los Sauces

El Sindicato de Petroleros Privados contrató el vuelo sanitario para concretar el operativo. Los detalles.

El temporal de lluvia que afecta a Rincón de los Sauces y mantiene interrumpida la circulación por la Ruta Provincial 5 obligó a desplegar un operativo de emergencia para evacuar a cinco pacientes que necesitaban atención médica en Neuquén. Ante la imposibilidad de realizar los traslados por tierra, el Sindicato de Petroleros Privados y la mutual MEOPP contrataron un avión sanitario para garantizar la continuidad de los tratamientos.

El operativo se concretó este viernes luego de aprovechar una ventana de mejores condiciones climáticas que permitió el aterrizaje de la aeronave en Rincón de los Sauces y el posterior traslado de los pacientes hacia la capital neuquina.

Según se informó, cuatro de las personas evacuadas necesitan realizarse sesiones de hemodiálisis, mientras que la quinta se encontraba internada en terapia intensiva. Entre los pacientes que requieren diálisis hay dos pertenecientes al sistema de Salud Pública, uno afiliado a PAMI y otro con cobertura de obra social.

La decisión de contratar el avión sanitario fue tomada por Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, ante las dificultades que generó el temporal para garantizar la atención médica de los vecinos que permanecían aislados.

La aeronave fue contratada en Mendoza debido a que las condiciones meteorológicas también impedían utilizar la conexión aérea entre Buenos Aires y Neuquén.

Cómo fue el operativo de evacuación aérea

La emergencia se produjo en medio de las intensas precipitaciones que afectaron a Rincón de los Sauces y distintos sectores del norte neuquino. Frente a este escenario, el Sindicato de Petroleros Privados dispuso de sus recursos sanitarios para colaborar con el sistema público de salud y garantizar que los pacientes pudieran continuar con sus tratamientos.

En el operativo participaron el equipo de emergencias de MEOPP, el personal de su Centro de Emergencias y Derivaciones de Neuquén y las Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM) del sindicato, que estuvieron a cargo de los traslados terrestres.

Además, las tareas fueron coordinadas con Defensa Civil de la provincia para asegurar el desarrollo de la evacuación en medio de las complicaciones provocadas por el temporal.

El director de la Clínica y Maternidad Eva Perón, Germán Heit Milesi, explicó que la interrupción de las rutas había dejado a los pacientes sin posibilidades de llegar al centro donde habitualmente realizan sus sesiones de diálisis.

“Esta es una gestión realizada íntegramente por el sindicato para colaborar con la provincia, con el hospital público y, obviamente, con las necesidades de la propia clínica”, destacó el profesional.

Qué pasará con los pacientes trasladados

Tras concretarse el traslado aéreo, desde Salud Pública agradecieron el acompañamiento del Sindicato de Petroleros Privados y confirmaron que se consiguió alojamiento para los pacientes que necesitan continuar con sus tratamientos de diálisis.

Según se informó, permanecerán alojados en un hotel de Neuquén hasta el próximo 31 de octubre, mientras se espera que mejoren las condiciones climáticas y se restablezca la conectividad terrestre con Rincón de los Sauces.

La medida busca garantizar que puedan acceder a sus sesiones médicas sin depender del estado de las rutas, cuya transitabilidad continúa condicionada por las consecuencias de las intensas lluvias.

El operativo se suma a otras intervenciones que el sindicato viene realizando para asistir a las personas afectadas por el temporal en la región.

En ese sentido, durante la jornada del jueves, las unidades de terapia intensiva móvil del gremio participaron del rescate de cuatro personas en la zona de Carranza, uno de los sectores más comprometidos por la acumulación de agua y las complicaciones sobre la Ruta Provincial 5.