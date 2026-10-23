Una narco neuquina sumó otro castigo pero conservará el beneficio de la prisión domiciliaria

La mujer que pasó por el banquillo de la justicia federal era pareja del fallecido Matías López. No hace mucho, había sido condenada por un magistrado provincial.

Tanto la mujer acusada como su pareja, el fallecido Matías López, fueron investigados por el Departamento Antinarcóticos de la Policía neuquina.

La viuda de un conocido narco neuquino que murió baleado el año pasado sumó un nuevo castigo por venta de drogas. La mujer arrastra una condena reciente de la justicia provincial.

La investigación se remonta a mediados de 2024 y se centró en el fallecido Matías Luciano López y su pareja. El trabajo policial fue encabezado por el Departamento Antinarcóticos de la Policía provincial que, a partir de tareas de vigilancia, comprobó que tanto la mujer como el hombre realizaban actividades ligadas al narcomenudeo.

Los agentes comprobaron que la pareja llevaba droga a una propiedad de calle Diego Pizarro , en esta capital, donde se la comercializaba.

El procedimiento definitivo se concentró en dos viviendas: en una propiedad ubicada en calle Huilén, fueron hallados casi 300 gramos de cocaína. En tanto, en la casa de calle Diego Pizarro, en el barrio Gran Neuquén, fue incautado un kilo de cocaína.

Varios de los narcos neuquinos están cumpliendo condenas por puntos de venta de estupefacientes desbaratados en los últimos años.

La causa penal, tras el crimen de López, siguió adelante en relación a su pareja y otro hombre por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Reconocimiento de su responsabilidad

En forma inicial, estaba prevista la realización de un juicio oral pero los primeros días del presente mes, el Ministerio Público Fiscal y la defensa comunicaron que habían llegado a un acuerdo para concretar un juicio abreviado y una suspensión de juicio a prueba, es decir, una probation.

La mujer, Ana Ludmila Eskers Lima, de 35 años, reconoció su responsabilidad por el delito de venta de estupefacientes y la imposición de una pena de 4 años de cárcel efectiva. Sin embargo, en su caso, por otro castigo reciente de la justicia provincial de 6 años de prisión, se avanzó en una unificación y cumplirá un castigo definitivo de 6 años y medio de cárcel.

Donación de 400 mil pesos

En tanto, el otro hombre imputado, pudo acceder a una probation debido a que se lo consideró partícipe secundario en las actividades de narcomenudeo. Entre las pautas de conducta impuestas, se dispuso que done una suma de 400 mil pesos al Polo Integral de Mujeres y Diversidad de la Provincia del Neuquén.

Los efectivos secuestraron 150 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso total de 92 gramos.

A la hora de avanzar con la parte resolutiva, el juez unipersonal hizo un recorrido de la investigación que se centró en Eskers Lima y el fallecido López, que se encargaban de llevar droga al domicilio donde se encontraba el otro imputado y que solo cumplía un rol de “cuidador”. “Demuestra que la actividad se desarrollaba con independencia de su intervención personal”, destacó el juez en relación a la participación del tercer imputado.

Seguirá cumpliendo prisión domiciliaria

Finalmente, el juez se concentró en analizar la prisión domiciliaria que está cumpliendo la mujer y que fue la medida que se estableció tras una condena reciente, de la justicia provincial, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas y por haber sido cometida en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza y una plaza pública.

En concreto, Eskers, por su condición de mamá de varios hijos menores, podrá cumplir la nueva pena unificada, de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, bajo la modalidad de prisión domiciliaria y con la posibilidad de salidas especiales con una autorización previa de la justicia federal. Entre otros aspectos, el juez federal resaltó que los informes del gabinete criminológico no revelaron incumplimientos por parte de la mujer a las pautas establecidas.

“Corresponde disponer que la pena única se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria”, concluyó el juez.