Alerta máxima por El Niño en Neuquén: Vaca Muerta con todas las rutas cortadas y pacientes derivados a la capital

Comunidades aisladas, pobladores evacuados, embarazadas y dializados derivados al Hospital Castro Rendón y todas las rutas intransitables desde las 20 de este jueves hasta las 6 del viernes, es el panorama actual de la provincia.

El impacto del fenómeno de El Niño se está cumpliendo a rajatabla en la provincia de Neuquén . Así lo confirmó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna . En la tarde de este jueves los accesos a Vaca Muerta están intransitables y partir de las 20 quedarán inhabilitadas hasta el viernes a las 6.

“La situación es complejísima y se está cumpliendo esto que es el fenómeno de El Niño en la provincia de Neuquén”, aseguró Ortiz Luna en declaraciones radiales.

Se registraron durante esta jornada “tormentas con mucha descarga, con mucha intensidad, con mucha agresividad, generando infinidad de complicaciones”. La funcionaria informó que recibieron reportes de algunas comunidades que han quedado aisladas y de otras en las que hubo que evacuar.

La mayor afectación fue especialmente el centro, aunque en casi toda la provincia de Neuquén, desde el norte hasta el sur, con similar comportamiento.

Reunión del Comité de Emergencia ante el fenómeno de El Niño en Neuquén.

Evacuados y comunidades aisladas

Ortiz Luna explicó que este temporal oobligó a activar protocolos de evacuación en diversas localidades. Afirmó que se registraron graves daños en los caminos de acceso a tres comunidades de pueblos originarios que quedaron aisladas. Se trata de Zaina Yegua, cerca de Piedra del Águila, otra en las proximidades de Loncopué y una tercera detrás de Chos Malal. “Esas son las tres comunidades que están solicitando asistencia y que los caminos han sido destruidos por el agua”, puntualizó.

Dijo que la situación sanitaria también es delicada, especialmente en Rincón de los Sauces debido a la imposibilidad de operar vuelos de emergencia, tanto en avión como en helicóptero; y ante la falta de insumos críticos en el hospital local, las autoridades debieron trasladar y alojar en Neuquén capital a los pacientes de diálisis y a dos mujeres embarazadas para garantizar su atención médica.

Gentileza

El Niño llegó para quedarse

La funcionaria advirtió que el peligro no terminó. El alerta meteorológico se mantiene en color naranja debido a la saturación extrema del suelo y los consecuentes riesgos de deslaves, desbordamientos y caídas de rocas o árboles. "Por ahora permanece en un color naranja que tiene que ver no solo con la cantidad de las precipitaciones, que tal vez baje, sino con como quedó el el suelo por la cantidad de agua que cayó y es un suelo saturado con riesgo de deslaves", describió.

Se prevé que las tormentas de mayor intensidad continúen afectando a Las Lajas y a la franja central de la provincia. "El Niño lo tenemos aquí con nosotros", concluyó Ortiz Luna, recordando que los meteorólogos ratificaron un 100% de probabilidad de ocurrencia de este fenómeno en la provincia entre octubre y marzo, previendo que alcance su máxima intensidad durante el mes de diciembre.