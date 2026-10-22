Una mujer rechazó su amistad y la ejecutó de un disparo en un picnic familiar

La víctima tenía 22 años. El agresor usó una escopeta de caza e intentó escapar, pero fue detenido en el lugar por un policía de civil.

La mujer fue agredida en una zona recreativa del distrito de Kozan, en Turquía.

Una mujer de 22 años fue asesinada de un disparo de escopeta mientras compartía un picnic familiar en Turquía , tras rechazar una propuesta de amistad por parte de un hombre de 42 años que terminó detenido.

La víctima fue identificada como Sevda Dinler , quien quedó gravemente herida tras recibir el impacto del arma de fuego frente a sus allegados en una zona recreativa del distrito de Kozan, en Adana.

Según testigos, el agresor, mencionado con las iniciales GF, discutió con la joven, sacó un rifle de caza que transportaba entre sus pertenencias y le disparó a corta distancia . Luego, Dinler se desplomó en el suelo y comenzó a perder sangre.

La discusión se inició en el sector de mesas del predio cuando la joven ratificó su negativa a mantener una relación de amistad con el acusado.

A pocos metros del lugar del hecho, un sargento de policía fuera de servicio que se encontraba almorzando intervino de inmediato e interceptó al sospechoso cuando intentaba abandonar corriendo el perímetro del área recreativa de Dalcak.

22 yandaki kadn reddedildii için katleden 42 yandaki ahsn yakalanma anlar: https://t.co/usA3PH0aEb pic.twitter.com/jq0coO2VBs — Bouna Tklama (@bosunatiklama) October 21, 2026

El efectivo, que estaba de civil, retuvo al agresor en el suelo hasta la llegada de los refuerzos.

Una ambulancia pública de emergencias acudió al complejo turístico tras el aviso dado por los testigos al teléfono de urgencias. El personal médico que respondió a esa alerta atendió a la joven y confirmó su muerte, debido a la gravedad de las heridas.

Antecedentes de acoso y una orden de restricción

Dentro de los elementos incorporados a la investigación oficial sobre el móvil del crimen, las autoridades locales informaron sobre la existencia de antecedentes de hostigamiento por parte del imputado hacia la víctima.

Sevda Dinler, la mujer de 22 años que fue asesinada en Turquía, había denunciado al agresor por acoso.

De acuerdo con los reportes judiciales y policiales del distrito de Kozan, el hombre contaba con denuncias anteriores por acoso promovidas por la propia Sevda Dinler.

A raíz de estas presentaciones, la Justicia turca le había dictado una orden de restricción que le prohibía acercarse a la joven. La medida cautelar se encontraba formalmente notificada y vigente al momento del crimen.

Qué pasó con el sujeto que atacó a la mujer

Luego de la intervención del agente de civil, efectivos del cuerpo militar de la gendarmería asumieron la custodia del detenido y lo trasladaron a la sede del Comando de la Gendarmería para ponerlo a disposición de la Justicia.

En tanto, el cadáver de la joven fue levantado por peritos forenses y derivado a la morgue del Instituto de Medicina Forense de Adana para que le efectuaran una autopsia. Las pericias médicas confirmaron las causas del deceso por el impacto del arma de fuego.

La familia de la joven llevó a cabo su entierro en medio de una emotiva ceremonia en el distrito de Kozan.

Finalmente, el cuerpo fue devuelto a la familia, que llevó a cabo su entierro en medio de una emotiva ceremonia en el distrito de Kozan, donde sus allegados le dieron el último adiós.