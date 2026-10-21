Le amputaron las piernas tras ser atropellada en la calle y su esposo rompió el silencio

La víctima fue una diputada de 65 años. La embistieron frente a su oficina y permanece internada en estado crítico. Hay un detenido.

La diputada fue atropellada en las inmediaciones de su lugar de trabajo en la localidad de Wangaratta, Australia.

Una diputada sufrió la amputación de ambas piernas en Australia luego de ser atropellada en la vía pública , justo frente a su oficina. Helen Haines, de 65 años , permanece internada en estado crítico pero estable tras ser derivada de urgencia en un helicóptero médico a la unidad de terapia intensiva del Hospital Alfred.

El encargado de dar a conocer el estado de salud de la legisladora fue Phil Haines, su esposo . “A Helen le amputaron la pierna izquierda el lunes. Teníamos la esperanza de que se pudiera salvar la derecha, pero los cirujanos también tuvieron que amputársela”, declaró el hombre.

En una rueda de prensa que brindó en el hospital, Haines agregó: “La buena noticia de todo esto es que Helen está viva y su estado es estable . Eso es lo más importante para nuestra familia".

Al mismo tiempo, aseguró: "Para nosotros, las dos partes más importantes de Helen son su corazón y su mente".

El encargado de confirmar la amputación de ambas piernas de la diputada fue su esposo.

“Damos gracias de que, en esta etapa, tanto su corazón como su mente están en buen estado”, destacó ante la prensa, y recordó que en el mes de noviembre la pareja celebrará su cuadragésimo aniversario de bodas.

Cómo fue el accidente que tuvo como víctima a la diputada

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en las inmediaciones de su lugar de trabajo en la localidad de Wangaratta, a más de 200 kilómetros al noreste de Melbourne. Tras la embestida, el conductor involucrado en el ataque fue detenido por la Policía e imputado por delitos graves de carácter intencional, mientras que la funcionaria tuvo que ser operada inmediatamente.

De acuerdo con los testimonios de las personas que presenciaron la escena, la diputada se encontraba de pie junto al baúl de su auto cuando fue embestida por un todoterreno Toyota Land Cruiser.

Los testigos dijeron también que el conductor avanzó de forma directa hacia la mujer, aprisionándola contra su propio vehículo. Luego, la persona al volante hizo marcha atrás y volvió a chocarla por segunda vez, antes de detener la marcha.

La reconstrucción efectuada por la Policía de Victoria determinó que el accionar del automovilista constituyó un ataque intencional.

Quién es la diputada que fue atropellada

Helen Haines accedió a la Cámara de Representantes en el año 2019 como legisladora independiente por la circunscripción electoral de Indi. Previo a su ingreso a la actividad política, ejerció su profesión en el sistema de salud como enfermera y partera.

Durante su gestión, cobró notoriedad pública por el impulso de proyectos de ley vinculados al cambio climático y la promoción de medidas anticorrupción en el Estado.

"Esto es un recordatorio de que el mundo es un lugar mucho más peligroso y dividido de lo que era hace una generación", dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese, a la radio ABC Melbourne, al referirse al hecho.

El acusado se presentó ante la Justicia: qué dijo su defensa

El acusado por el ataque fue identificado como Brendan Nugent, un hombre de 43 años domiciliado en la cercana localidad de Tarrawingee, quien compareció este miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Wangaratta.

Si bien la fiscalía le imputó cinco cargos formales, su defensa argumentó que presenta un problema de salud, aunque no precisó si pudo haber incidido en el hecho.

Durante la audiencia judicial, el imputado no solicitó la libertad bajo fianza ni presentó una declaración de culpabilidad o inocencia por los delitos de conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, lesiones graves de forma intencionada, daño a un funcionario público de la Mancomunidad, cultivo de cannabis y posesión de cannabis.

El acusado de atropellar a la diputada en Australia es un hombre de 43 años que está detenido.

La magistrada Allison Vaughan dispuso que el hombre permanezca bajo custodia preventiva en un penal hasta la siguiente sesión del tribunal, fijada para el próximo 4 de febrero.

El abogado defensor, Chirag Patel, informó a la jueza que su cliente sufría posibles problemas de salud mental y una conmoción cerebral.

A su vez, comunicó que Nugent padece mielitis transversa idiopática, una rara condición neurológica que afecta la médula espinal, aunque no estableció una relación directa entre dicho diagnóstico médico y los delitos atribuidos en la causa.