La víctima falleció en el hospital de Trelew, horas después de ser abandonado por varios ocupantes del vehículo. Allanaron la casa donde se escondieron.

Un hombre murió atropellado: dejaron el auto que lo embistió abandonado y huyeron a pie.

Un hombre de 59 años murió atropellado en la madrugada del domingo 18 de octubre de 2026 en Trelew, y a casi tres días del accidente fatal sigue siendo un misterio quién fue el responsable .

Sucede que los ocupantes del vehículo que lo embistió escaparon sin asistirlo. Y lo más curioso es que lo hicieron a pie, dejando el auto abandonado a pocos metros del peatón, que en ese momento estaba tendido en el asfalto, gravemente herido.

La víctima fue identificada como C elso Eteluino Puchi. El hombre murió luego de ser trasladado al hospital zonal de la ciudad de Chubut .

En la mañana de este martes 20 de octubre de 2026, la Policía realizó un allanamiento por el caso, en busca de pistas del conductor y sus acompañantes.

Qué se sabe del accidente fatal

De acuerdo con las primeras actuaciones, el siniestro vial se registró a las 3:46 en la calle Trevelin, entre Mamel y Camarones, dentro de la jurisdicción de la Subcomisaría del barrio INTA.

Un llamado alertó sobre una persona atropellada y los agentes se dirigieron al lugar.

Al llegar, encontraron al hombre con lesiones muy graves y pidieron asistencia médica.

También intentaron individualizar a quien manejaba, pero no pudieron.

Según pudieron reconstruir, luego del impacto el auto avanzó unos metros más y se detuvo.Entonces los ocupantes bajaron y se fueron a pie hasta una vivienda cercana.

El personal policial preservó el sector y convocó a la División de Criminalística. Poco después, una ambulancia realizó el traslado de urgencia de la víctima al Hospital Zonal de Trelew.

Autopsia y secuestro de una EcoSport

Pese a la atención recibida, el hombre falleció a las 7:10 por las graves lesiones que le provocó el impacto del vehículo.

Por disposición judicial, la autopsia se realizó ese mismo domingo y después el cuerpo fue entregado a sus familiares.

El hospital Zonal de Trelew, en Chubut.

Personal de Criminalística recolectó elementos de interés para la causa. Cuando terminaron las pericias iniciales, la Fiscalía dispuso el secuestro judicial de una camioneta Ford EcoSport, que quedó a disposición de las autoridades.

Allanamiento en Chubut: secuestraron celulares

En el marco de la búsqueda para dar el conductor y los responsables del abandono, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Mamel al 4000, que es donde habrían ingresado los ocupantes del auto luego de escapar.

Como era de esperar, los investigadores no pudieron encontrar a los sospechosos en el lugar.

Sin embargo, secuestraron varios teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes técnicos.

Los investigadores esperan poder detectar en los dispositivos información que permita por un lado terminar de reconstruir lo sucedido y, por otro, identificar a los responsables.

La causa continúa abierta, en plena etapa de investigación y todavía con pocas certezas, más allá del abandono de persona.

Motociclista chocado y conductor en fuga

La trágica muerte de Puchi tiene un antecedente similar y reciente en Trelew, cuando un conductor que chocó a un motociclista huyó del lugar, dejándolo tirado.

Fue cerca del mediodía del martes 22 de septiembre de 2026, en la intersección de las calles Pellegrini y Paraguay.

El joven motociclista terminó internado en el Hospital María Humphreys de la ciudad chubutense, con una pierna fracturada y un golpe en la cabeza.

El motocicilista no pudo evitar el impacto con la SUV que se le cruzó imprevistamente en el camino. Captura Canal 12 Web

En esa ocasión, como sucede la mayoría de las veces en las que hay abandono de persona, la persona al volante se fue a bordo de su vehículo.

De hecho, ni se detuvo. Siguió su marcha como si nada hubiera pasado, según se vio en el registro de una cámara de vigilancia.

En las imágenes se ve que una SUV atraviesa la arteria por la que venía circulando el joven en su moto, quien no logra frenar para evitar el impacto con el vehículo que se le cruza imprevistamente en el camino.