La DANA Adam golpea a España: el fenómeno climático que ya dejó cinco muertos y familias atrapadas

El agua y el barro arrastraron autos, aislaron cientos de viviendas, provocando desbordes e inundaciones. Las lluvias marcaron un récord histórico.

La DANA Adam dejó más de 2.100 evacuados en la Comunidad Valenciana, con viviendas inundadas y familias aisladas en los techo.

En medio de los inusuales temporales que azotan a varios países en medio del impacto de El Niño , que ha tenido consecuencias devastadoras en algunos lugares, ahora un fuerte fenómeno climático se registró en España y dejó ya cinco muertos.

Las lluvias torrenciales de la DANA Adam dejaron al menos cinco muertos en España, se inundaron viviendas, comercios y rutas de la costa mediterránea. La Comunidad Valenciana y las islas Baleares estuvieron entre las zonas más castigadas, con vecinos aislados en techos y plantas altas mientras esperaban ayuda.

Solo en Valencia y Alicante, la Guardia Civil informó la evacuación de 2.141 personas y el rescate de 496 desde el comienzo del temporal. Para el operativo debieron utilizar helicópteros y embarcaciones que llegaron hasta casas rodeadas por el agua, y además una devastadora imagen se repetía, decenas de autos arrastrados por la corriente.

Las tormentas comenzaron el sábado 17 de octubre y dejaron acumulados superiores a 600 litros por metro cuadrado en algunos puntos del sur de Valencia y el norte de Alicante. El desborde de ríos y barrancos interrumpió accesos, pero además forzó a restringir la circulación en numerosos municipios.

La DANA Adam, el devastador fenómeno que golpea a España

Los expertos confirmaron que las torrenciales lluvias que se registran hace largos días en España se deben a la presencia del fenómeno conocido como "DANA Adam".

Se trata de un temporal de lluvias torrenciales e inundaciones extremas que ya afectó al este y sur de España en octubre de 2026, con especial gravedad en la Comunidad Valenciana (sur de Valencia y norte de Alicante), Andalucía y Baleares.

DANA son las siglas de Depresión Aislada en Niveles Altos (conocida popularmente como "gota fría"). Según la definición oficial de la Aemet, se trata de “una depresión cerrada en altura que se ha aislado y separado completamente de la circulación asociada al chorro, y que se mueve independientemente de tal flujo llegando, a veces, a ser estacionaria”.

DANA es una corriente de vientos muy intensa que se forma con una corriente de aire polar. Una especie de bolsa de aire frío rodeada por aire más cálido que se puede desplazar y, al chocar con las corrientes de aire cálido del Mar Mediterráneo, da lugar a precipitaciones sobre España.

A este fenómeno también se lo conoce como “gota fría”, ya que las tormentas traen una fuerte baja de temperatura, que es anormal para la época, dado que en el hemisferio norte están terminando el verano.

Según señaló la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno genera “precipitaciones persistentes y generalizadas, localmente fuertes o muy fuertes y acompañadas de tormentas, en prácticamente todo el territorio a excepción de Canarias”.

Si bien las lluvias se irán reduciendo en las próximas horas de este lunes, aún sigue la alerta amarilla por tormentas en algunas zonas. Esto generó fuerte caída térmica, según la Aemet, esta semana se esperan temperaturas mínimas alrededor de los 10°C hasta el miércoles.

Las víctimas del temporal

En Oliva, una de las localidades más afectadas, murió una mujer de 79 años, quien fue encontrada en la planta baja de su vivienda: Además de un hombre de 64 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio en un camping.

A esas víctimas se sumaron una mujer arrastrada por la corriente en Cabrera de Mar, cerca de Barcelona, y otra que se había adentrado en el mar en Sagunto. En Benaoján, Málaga, un hombre de 41 años murió cuando una roca cayó sobre el automóvil en el que viajaba.

Este martes apareció el cuerpo de un agricultor en una parcela de la zona de Pego-Oliva. Aunque algunos balances lo incorporaron como sexto fallecido, se investiga si su muerte estuvo relacionada con las inundaciones o si obedeció a un problema de salud.

Familias atrapadas en los techos y rescates en helicóptero

En la zona de playa de Oliva, una vecina relató la rapidez con la que el agua entró en su casa: “A las dos de la mañana me acosté y no había agua, y a las siete tenía hasta las rodillas”.

Antes de ser rescatada, la mujer tuvo que poner a sus perros sobre la cama, el único lugar que seguía seco. Otros habitantes describieron pérdidas de autos, electrodomésticos y pertenencias, en tanto los equipos de emergencia buscaban cómo llegar a las viviendas.

Una de las afectadas, Virginia Zapater, contó que su familia quedó aislada con sus perros y rechazó salir en helicóptero porque los animales no podían viajar en la aeronave. Finalmente, una embarcación de rescate evacuó al grupo.

Récord de lluvias en Ibiza

La estación meteorológica del aeropuerto de Ibiza registró 173,8 litros por metro cuadrado en 24 horas el domingo, el mayor acumulado diario de su serie desde, al menos, 1944.

Las inundaciones afectaron calles, garajes y accesos, y el temporal provocó cancelaciones y desvíos de vuelos.

Las clases, suspendidas el lunes en Mallorca, Ibiza y Formentera, se reanudaron este martes. En Ibiza continuaban los trabajos para sacar agua de hoteles y viviendas, mientras los servicios de emergencia y los ayuntamientos intervenían en las infraestructuras dañadas.