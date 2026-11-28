Vino tinto joven, gaseosa lima-limón y mucho hielo. Cómo prepararlo, qué vino elegir y variantes para los días de calor.

Vino tinto, gaseosa lima-limón y hielo. Tres ingredientes, cinco minutos y ninguna técnica. El tinto de verano es seguramente el trago con vino más fácil de armar, y con el calor que ya se instaló en la región vuelve a aparecer en las jarras de asados, patios y reuniones al aire libre.

Es español. La versión más repetida sobre su origen lo ubica en Córdoba, en Andalucía, a comienzos del siglo XX, en la Venta de Vargas, donde los clientes pedían "un Vargas" para referirse al vino cortado con gaseosa. Con los años tomó el nom bre que tiene hoy y se instaló en toda España como la alternativa liviana al tinto solo: menos graduación por vaso, más frescura y nada de preparación previa. A diferencia de la sangría, no necesita macerar frutas ni esperar horas en la heladera.

En la Argentina entró por el mismo lado. Se sirve en reuniones informales, del asado al picnic, y funciona como puente para quienes no toman vino tinto solo cuando la temperatura sube.

Qué vino elegir

Joven, frutado y sin paso por barrica. No hace falta abrir un vino caro: la gaseosa y el hielo tapan los matices que justifican pagar más. Un malbec o una bonarda jóvenes, sin madera, andan muy bien.Lo que conviene evitar son los tintos con mucha crianza. La madera, los taninos marcados y las notas de vainilla o tostado chocan con el dulzor de la gaseosa y el resultado queda áspero.

Receta de tinto de verano

Rinde: 4 copas

Tiempo: 5 minutos

Ingredientes

Vino tinto joven, frutado y sin barrica

Gaseosa lima-limón bien fría, común o sin azúcar

Hielo en abundancia

Rodajas de limón o naranja (opcional)

Una receta ideal para disfrutar de un fresco Tinto de verano.

Preparación

Llenar los vasos o la jarra con hielo hasta la mitad.

Agregar vino hasta cubrir la mitad del vaso.

Completar con la gaseosa lima-limón.

Sumar las rodajas de cítrico y mezclar apenas, sin batir, para no sacarle el gas.

La proporción base es mitad y mitad, pero se ajusta a gusto: más vino da un trago más intenso; más gaseosa, uno más liviano y refrescante.

Variantes

Menos dulce: reemplazar la gaseosa por soda o agua con gas.

reemplazar la gaseosa por soda o agua con gas. Con fruta: sumar trozos de durazno, frutilla o manzana. La sandía y el melón también funcionan si se dejan reposar unos minutos en el vino antes de servir.

sumar trozos de durazno, frutilla o manzana. La sandía y el melón también funcionan si se dejan reposar unos minutos en el vino antes de servir. Con vermut: unas gotas le dan un fondo amargo y herbal.

unas gotas le dan un fondo amargo y herbal. Con espumante: un espumante dulce en lugar de la gaseosa lo vuelve más festivo.

un espumante dulce en lugar de la gaseosa lo vuelve más festivo. Sin alcohol: vino desalcoholizado y gaseosa sin azúcar.

Fresco y versatil el tinto de verano.

Con qué acompañarlo

Va bien con comidas livianas: ensaladas, fiambres, empanadas. En el asado se lleva mejor con las achuras y los cortes magros que con las piezas más grasas, donde un tinto solo tiene más para aportar.

El secreto: el hielo es la mitad del trago y se nota. Hecho con agua filtrada o mineral, no le pasa sabor al vino. Y conviene servirlo en el momento: armado con anticipación, el hielo se derrite, la gaseosa pierde el gas y queda un vino aguado.