El accidente de tránsito ocurrió este viernes por la tarde. Uno de los rodados circulaba con carga de combustible.

Un violento y peligroso accidente de tránsito se registró este viernes 27 de noviembre por la tarde sobre la Ruta Provincial 17, en cercanías del Cerro Barroso en la zona de Cutral Co. Allí, d os camiones protagonizaron un fuerte choque que provocó la interrupción de la circulación vehicular.

De acuerdo con la información recabada, el siniestro vial ocurrió pasadas las 19 , cuando, por motivos que son materia de investigación, ambos rodados colisionaron en pleno camino.

Uno de los vehículos involucrados es un camión Scania perteneciente a la empresa YPF, que transportaba combustible . Producto del impacto, el rodado quedó atravesado sobre la cinta asfáltica , bloqueando por completo la circulación vehicular en ese sector de la ruta.

Testigos oculares indicaron al medio local La Voz del Neuquén que, afortunadamente, ambos conductores se encuentran fuera de peligro.

Hasta el momento, desde la Policía de la provincia de Neuquén no brindaron precisiones acerca de la mecánica del accidente ni de las circunstancias que desencadenaron la colisión.

Sin embargo, confirmaron que están trabajando en el lugar.

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