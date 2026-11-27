Un operativo conjunto de la Policía provincial y la Unidad Especial de Servicios Policiales permitió incautar municiones, ropa de interés para la causa y dar con un sujeto que tenía pedido de captura vigente.

El allanamiento se realizó en Neuquén en el marco de una investigación por una persona herida de arma de fuego﻿.

Un allanamiento realizado en la ciudad de Neuquén en el marco de una investigación por una persona herida de arma de fuego concluyó con el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros, municiones y elementos vinculados a la causa, además de una persona demorada y otra detenida. El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del jueves 26 de noviembre , con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica .

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el operativo, la diligencia estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 3° y de la Oficina de Investigaciones Zona Centro , con la colaboración de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO) . El despliegue incluyó tareas de irrupción ejecutadas por personal especializado para asegurar el inmueble y facilitar la inspección posterior, con el objetivo de sumar elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del ataque con arma de fuego que originó la pesquisa.

Durante la inspección del domicilio allanado, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros que presentaba numeración adulterada. Según se informó, el arma tenía un cartucho en la recámara y contaba con un cargador con once municiones.

Además, los uniformados incautaron una caja con catorce cartuchos del mismo calibre y distintas prendas de vestir consideradas de interés para la investigación. Todos estos elementos quedaron bajo resguardo como parte de las actuaciones policiales y judiciales, a fin de aportar pruebas y avanzar en el esclarecimiento del episodio que dejó a una persona lesionada con arma de fuego.

Demorados, captura vigente y situación judicial

En el transcurso del allanamiento también se procedió a identificar a varias personas que se encontraban en el lugar. Como resultado de esas verificaciones y de las líneas investigativas abiertas, una de ellas quedó demorada por su presunta vinculación con el hecho investigado.

En tanto, otra de las personas identificadas registraba un pedido de captura vigente, motivo por el cual se dispuso su detención en el lugar. Ambos quedaron alojados en dependencias policiales y a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para la continuidad del trámite procesal correspondiente.

Claudio Espinoza

Desde el ámbito policial destacaron que el procedimiento refleja el trabajo coordinado entre distintas dependencias y unidades operativas, a través de tareas investigativas y procedimientos específicos. Según señalaron, este tipo de despliegues conjuntos permiten reunir elementos de interés para la causa, retirar armas de fuego de circulación -en este caso una pistola con numeración adulterada y municiones- y dar pasos concretos hacia el esclarecimiento de hechos delictivos.

La investigación continúa en curso con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, mientras se analizan los elementos secuestrados y se define la situación procesal de las dos personas que quedaron a disposición de la Justicia tras el allanamiento realizado en la capital neuquina.

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Fuerte operativo en Senillosa: secuestraron diez armas y más de 350 balas

En otro operativo policial, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en la localidad de Senillosa en el marco de una investigación judicial por amenazas calificadas con armas de fuego. Este expediente apunta a una confrontación entre grupos antagónicos en esa localidad de la provincia de Neuquén. Se realizó el jueves 26 de noviembre.

Según informaron desde la Policía, durante las diligencias se logró secuestrar diez armas de distintos tipos, más de trescientas municiones y otros elementos de interés probatorio, además de demorar a tres personas mayores de edad que quedaron vinculadas a la causa.