La Policía advirtió sobre el fuerte aumento de los fraudes en redes sociales de cara a las fiestas y las vacaciones, con casos que se originan en cárceles de la provincia, donde los internos tienen acceso a celulares.

Las estafas virtuales registraron un aumento significativo en Neuquén y encendieron las alertas de las fuerzas de seguridad de cara a las fiestas de fin de año y la temporada de vacaciones, momentos en los que la gente suele volcarse con mayor frecuencia a las compras y reservas a través de internet, tentados por los precios. La mayoría provienen desde las cárceles de la provincia.

Así lo explicó el Comisario Gerardo Sanzana , jefe de la División Estafas y Defraudaciones de la Policía de Neuquén, en diálogo con LU5 , quien detalló que el área realizó un análisis de los hechos y puso el foco en medidas preventivas sobre la compra de bienes en redes sociales y espacios como Marketplace , además de otros canales más complicados como, por ejemplo, Telegram .

Según precisó Sanzana, uno de los principales motores de estos engaños es el atractivo de los precios bajos. A pesar de los reiterados anuncios oficiales, muchas personas se ven tentadas por ofertas muy por debajo del valor habitual y caen en la maniobra.

El jefe policial advirtió que los delincuentes aprovechan sitios y páginas de uso público que no están diseñados para la comercialización, pero que sirven como vidriera para captar la atención de potenciales víctimas. Allí suelen dejar un número de teléfono y, a partir de ese contacto inicial, comienza la interacción directa entre el estafador y quien busca comprar.

Una vez que se gana la confianza de la víctima con la promesa de un producto a bajo costo, se concreta la transferencia de dinero hacia las llamadas "cuentas mulas", lo que provoca perjuicios económicos importantes.

A este escenario se suma otro rubro con alta incidencia de estafas en esta época del año: los alquileres temporarios. Quienes buscan casas o alojamientos para vacacionar se encuentran con publicaciones de propiedades inexistentes y envían señas o depósitos cuantiosos sin saber a qué cuenta transfieren ni con quién interactúan realmente.

"Los estafadores son, en general, los mismos de siempre"

Detrás de muchas de estas operaciones, remarcó Sanzana, el delito se gesta desde el interior de las unidades carcelarias de Neuquén. Durante este año, la Policía provincial ya investigó numerosos hechos y logró desbaratar bandas dedicadas a estas estafas que operaban desde los penales, donde los internos cuentan con acceso a teléfonos celulares desde los cuales se articulan los engaños.

Además, el comisario señaló que en Neuquén los autores suelen ser casi siempre las mismas personas, con casos de reincidencia que son investigados por la fuerza provincial y quedan a disposición del Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a las plataformas utilizadas, Sanzana indicó que entre las más recurrentes figuran Facebook, Instagram, Telegram y WhatsApp, herramientas que se emplean para interactuar, pero que en muchos casos son aprovechadas para estafar. Si bien destacó que Telegram presenta un mayor nivel de anonimato que genera dificultades operativas, aclaró que igualmente se puede trabajar sobre esos casos, individualizar a los responsables y llegar hasta los estafadores.

Por último, subrayó la importancia de actuar con rapidez. Muchas víctimas demoran o evitan hablar por la vergüenza de haber sido engañadas, pero avisar de inmediato permite activar medidas urgentes, como intentar congelar fondos y avanzar en la investigación pertinente.

Cada reporte, incluso las tentativas, ayuda a detectar patrones idénticos que alimentan causas en curso. Para ello, recordó que los vecinos pueden radicar la denuncia en la comisaría más cercana o en el Departamento de Estafas y Defraudaciones, donde hay personal disponible las 24 horas para recibir este tipo de casos.