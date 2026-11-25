Organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron a movilizarse por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Este miércoles 25 de noviembre , las calles del centro de Neuquén volverán a ser escenario de una movilización contra la violencia machista . La convocatoria principal será a las 18 en el Monumento a San Martín. Organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas se reunirán para reclamar por los femicidios y transfemicidios. Además, exigirán políticas públicas de prevención y asistencia y visibilizar las distintas formas de violencia que atraviesan la vida de mujeres y diversidades.

La marcha se realizará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y tendrá entre sus consignas el reclamo de justicia por las víctimas, la aparición de Luciana Muñoz y el rechazo a los discursos de odio y a los recortes de programas destinados a abordar las violencias por motivos de género.

La convocatoria de La Revuelta Colectiva Feminista puso el foco en la responsabilidad del Estado, los gobiernos y también de los varones frente a las violencias machistas. Desde la organización plantearon que la lucha no puede limitarse a la denuncia de los hechos más extremos, sino que requiere cuestionar las prácticas cotidianas que sostienen las desigualdades, el acoso, el hostigamiento y los pactos de complicidad con quienes ejercen violencia.

Omar Novoa

También llamaron a los varones a asumir un compromiso concreto: dejar de encubrir a amigos abusadores y golpeadores, denunciar situaciones de acoso sexual y cuestionar los privilegios y las conductas que reproducen la violencia.

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), en tanto, convocaron a marchar contra la violencia y los crímenes de odio. En su comunicado, señalaron que las mujeres y diversidades soportan el mayor peso de las políticas de ajuste y cuestionaron al Gobierno nacional por los recortes presupuestarios destinados a prevenir las violencias y por la difusión de discursos de odio y transodio.

El gremio también renovó los reclamos por la aparición de Luciana Muñoz, con una pregunta que sigue atravesando a la comunidad neuquina: “¿Dónde está Luciana?”. La movilización se inscribe, además, en una jornada de paro de 48 horas resuelta por las asambleas docentes.

También los trabajadores de la educación nucleados en ATEN se sumarán esta tarde a la movilización por el 25N, en el marco de una huelga de 48 horas en reclamo de mejoras salariales.

Una intervención para recordar a las mujeres asesinadas

Una de las propuestas que tendrá la jornada será la muestra de bordados impulsada por la Fundación Irene, que preside Patricia Maistegui. La organización participará de la movilización con una intervención artística que reúne trabajos realizados por mujeres de distintos puntos de Neuquén, en una iniciativa que busca transformar el dolor y la memoria en una expresión colectiva.

El proyecto se llama Bordando Sentires y se desarrolla junto con el Museo del Botón de Villa El Chocón. Mujeres de distintas localidades de la provincia, entre ellas Cutral Co, Plottier, Piedra del Águila y Chos Malal, participaron de la propuesta, a la que se sumaron madres, hijas, amigas y personas cercanas a mujeres que fueron víctimas de femicidios.

La muestra estará instalada en la plazoleta ubicada frente al Cine Español, donde las integrantes de la Fundación Irene permanecerán durante la movilización para compartir los trabajos y conversar con quienes se acerquen.

“Estamos bordando lo que sentimos ante esta situación”, explicó Maistegui, quien señaló que la iniciativa fue creciendo a medida que se sumaban mujeres que querían recordar a alguien, contar una historia o participar en la construcción de un espacio común para expresar la angustia que provocan las violencias.

La referente destacó que no se trata solamente de reunir nombres o cifras, sino de recuperar las historias de las mujeres asesinadas y los vínculos que dejaron. “Muchas mujeres se acercan y dicen que quieren bordar a tal persona, que la conocieron, que son amigas de la hija”, contó en una entrevista en LU5.

La propuesta también tiene un antecedente provincial: las organizadoras proyectan continuar con el trabajo para el 6 de septiembre, fecha en la que Neuquén recuerda el Día Provincial de la No Violencia, en memoria de Ivana Rosales.

Para Maistegui, la muestra es una forma de tomar posición frente a una realidad que considera cada vez más preocupante. “Es una manifestación, una postura política frente a este desastre”, expresó.

“No estamos avanzando”

La activista advirtió que, desde su perspectiva, la situación de las violencias por motivos de género muestra un retroceso en materia de derechos, programas y políticas públicas. “La realidad te muestra todos los días que no estamos avanzando”, sostuvo.

Maistegui, quien fue secretaria de las Mujeres de la provincia y actualmente está al frente de la Fundación Irene, consideró que el año estuvo marcado por una cantidad alarmante de femicidios y situaciones de violencia que no siempre terminan en asesinatos, pero que también afectan de manera profunda la vida de mujeres y niñas.

Durante la entrevista recordó el reciente femicidio ocurrido en Villa La Angostura, en el que una niña de tres años fue asesinada por su padre en un episodio que describió como violencia vicaria, es decir, una agresión ejercida contra hijos e hijas con el objetivo de causar daño a la madre. Para Maistegui, hechos como ese muestran hasta dónde pueden llegar las distintas expresiones de la violencia de género.

La dirigente planteó que el 25 de noviembre debe ser una jornada de reflexión, pero también una oportunidad para revisar qué está ocurriendo como sociedad y qué respuestas se están dando. “Tenemos que pensar qué nos está pasando”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la prevención requiere políticas sostenidas y organizaciones con recursos para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia. Sobre el trabajo de la Fundación Irene, contó que realizan charlas y talleres en los lugares donde son convocadas, aunque reconoció las dificultades económicas que enfrentan para mantener la actividad y sostener el espacio físico donde funcionan.

La fundación trabaja desde una casa que anteriormente fue una residencia para mujeres y que actualmente utiliza mediante un comodato con el gobierno provincial. Allí desarrolla tareas de acompañamiento y prevención, aunque Maistegui señaló que el mantenimiento del inmueble y la falta de recursos representan un desafío cotidiano.