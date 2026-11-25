Los aventureros que quieran realizar el ascenso deben cumplir con varias condiciones, desde un registro previo hasta contar con el equipamiento obligatorio.

Temporada de ascenso al volcán Lanín: qué requisitos piden para este verano y todo lo que hay que saber

Con una altura de 3.776 metros sobre el nivel del mar y glaciares en su cumbre, el Volcán Lanín es uno de los grandes atractivos turísticos de la Patagonia , en especial para aquellos que practican trekking , montañismo y turismo de aventura. Quienes lleguen a lo más alto tienen el privilegio de disfrutar increíbles vistas de cerros entre lagos y bosques.

Sin embargo, esta aventura no es para cualquiera y requiere tanto preparación física como planificación. A diferencia de otros senderos turísticos, el ascenso al Lanín atraviesa sectores de roca, nieve y hielo , demanda pasar una noche en altura y se necesita utilizar equipamiento técnico específico .

Por ese motivo, las autoridades del Parque Nacional Lanín establecen diversos requisitos, que van desde un registro obligatorio y cupos diarios hasta controles de los elementos de seguridad y condiciones para acreditar experiencia en montañismo.

Todos los interesados en afrontar la aventura deben cumplir con varios requisitos.

Cómo es el ascenso al Volcán Lanín

El ascenso por la ruta normal se realiza desde la zona de Tromen, en la cara norte del volcán. Se trata de un recorrido de alta montaña que combina senderos empinados, terrenos rocosos, pendientes nevadas y sectores donde es indispensable utilizar grampones y piqueta. El esfuerzo físico aumenta a medida que se gana altura, por lo que es importante mantener un ritmo adecuado y evitar acelerar durante los primeros tramos.

La experiencia se organiza en dos días y una noche. Durante la primera jornada, los montañistas comienzan el recorrido desde la base y avanzan hasta los refugios o sectores habilitados para descansar, aclimatarse y pasar la noche. El segundo día comienza de madrugada, con el objetivo de avanzar hacia la cumbre y regresar posteriormente a los sectores de refugio y descenso.

El horario de salida depende de las condiciones meteorológicas, la planificación del grupo y las indicaciones del guía o de los responsables del parque. El Parque Nacional Lanín no habilita el ascenso para realizarlo en una sola jornada.

El ascenso y descenso suele completarse en dos días y una noche.

Cuáles son los requisitos que fija el Parque Nacional Lanín

Para prevenir accidentes y facilitar las tareas de rescate ante cualquier inconveniente, las autoridades fijan una serie de requisitos. Entre las principales exigencias se encuentran:

Registro obligatorio : todos los montañistas deben completar el registro de ascenso, que es gratuito.

: todos los montañistas deben completar el registro de ascenso, que es gratuito. Reserva anticipada: se debe gestionar con al menos 72 horas de anticipación a través del portal de registros del Lanín o por los correos oficiales del área ([email protected] e [email protected]). No se aceptan reservas realizadas directamente en el lugar.

se debe gestionar con al menos 72 horas de anticipación a través del portal de registros del Lanín o por los correos oficiales del área ([email protected] e [email protected]). No se aceptan reservas realizadas directamente en el lugar. Cupo diario: existe un límite de 60 personas por día para el ascenso, incluyendo a quienes utilizan refugios y a quienes acampan.

existe un límite de 60 personas por día para el ascenso, incluyendo a quienes utilizan refugios y a quienes acampan. Declaración jurada : los visitantes deben completar y firmar la documentación correspondiente antes de iniciar la actividad.

: los visitantes deben completar y firmar la documentación correspondiente antes de iniciar la actividad. Experiencia en montaña: se debe acreditar experiencia en terreno de hielo o nieve o contratar un guía habilitado para realizar el ascenso.

se debe acreditar experiencia en terreno de hielo o nieve o contratar un guía habilitado para realizar el ascenso. Control del equipo: los guardaparques revisan los elementos de seguridad en el sector de Tromen antes de autorizar la subida.

los guardaparques revisan los elementos de seguridad en el sector de Tromen antes de autorizar la subida. Pago de ingreso al parque: el registro para ascender es gratuito, pero no necesariamente incluye la entrada al Parque Nacional. Desde el 1 de junio de 2026 el pase diario cuesta $35.000 para extranjeros, $15.000 para argentinos y $8.000 para residentes neuquinos.

El ascenso al Volcán Lanín puede realizarse tanto en verano como en invierno.

Qué equipo es obligatorio para realizar la travesía

Contar con el equipamiento técnico adecuado es clave para el ascenso. De hecho, los guardaparques realizan controles antes de iniciar la aventura para comprobar que cada persona tenga los elementos necesarios. La lista incluye: