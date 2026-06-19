Invierno en Junín de los Andes: nieve, gastronomía y nuevas experiencias al pie del volcán Lanín

Ubicada en el sur de la provincia de Neuquén, la localidad apuesta a nuevas experiencias turísticas para consolidarse como uno de los destinos más elegidos.

Junín de los Andes apuesta a una gran temporada de invierno 2026.

En la previa a una nueva temporada de invierno , Junín de los Andes prepara una amplia oferta turística que combina nieve, naturaleza, gastronomía y cultura , con el objetivo de consolidarse como uno de los destinos más atractivos del sur de Neuquén .

Con el volcán Lanín como escenario principal, la localidad apuesta a nuevas experiencias y a una infraestructura renovada para recibir a turistas de todo el país y del extranjero.

Durante el lanzamiento de la temporada de invierno 2026 realizado en la ciudad de Buenos Aires, el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, destacó el crecimiento que viene experimentando el destino y la diversificación de sus propuestas.

“Realmente muy contento de poder participar de este inicio de temporada en un lugar tan importante y convocante”, expresó el jefe comunal durante la presentación, que contó con la participación del Gobierno de Neuquén y representantes de los principales destinos turísticos de la provincia.

turismo de junin de los andes

Nuevas propuestas de nieve

Tradicionalmente vinculada al turismo de naturaleza y a la pesca deportiva, Junín de los Andes incorporó en los últimos años nuevas actividades asociadas al invierno, ampliando así las alternativas para quienes buscan disfrutar de la nieve en la Patagonia.

“Junín de los Andes ha modificado mucho su turismo y ahora ofrece también turismo de invierno. Tenemos el volcán Lanín, donde se puede hacer esquí de fondo y caminatas. Es un nuevo producto y una nueva modalidad dentro de la oferta invernal”, afirmó Madueño.

El intendente resaltó además el trabajo conjunto que realizan los destinos de la Región de los Lagos del Sur para potenciar la actividad turística durante la temporada.

“Empieza desde Junín de los Andes, sigue con San Martín de los Andes y el Cerro Chapelco, que ha realizado una inversión muy importante, y continúa con Villa La Angostura. Creo que toda la región está muy preparada para recibir el invierno”, sostuvo.

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Obras que fortalecen el turismo

Uno de los aspectos destacados por el jefe comunal fue el avance de distintas obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno provincial para mejorar la conectividad y facilitar la llegada de visitantes.

Entre ellas, mencionó el asfaltado del paso internacional Mamuil Malal y las mejoras realizadas en el Aeropuerto Aviador Carlos Campos - Chapelco, dos proyectos considerados estratégicos para el desarrollo turístico de la región.

“El paso internacional Mamuil Malal, que se está asfaltando, va a traer turismo extranjero, que es lo que pretendemos. Y con las modificaciones que se realizaron en el aeropuerto Chapelco, hoy estamos a la altura de lo que se merecía toda la zona sur”, expresó.

Según explicó, estas inversiones permitirán fortalecer el arribo de turistas nacionales e internacionales y generar nuevas oportunidades para el crecimiento económico de las localidades cordilleranas.

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Naturaleza, cultura y experiencias para toda la familia

La propuesta invernal de Junín de los Andes incluye actividades para distintos perfiles de visitantes. Entre las más destacadas aparecen las caminatas con raquetas sobre nieve organizadas por Picurú Turismo al pie del volcán Lanín, una experiencia que también incorpora visitas a la quesería Las Vertientes para conocer la producción regional y degustar productos locales.

La oferta se complementa con excursiones lacustres, recorridos por lagos y ríos, miradores cordilleranos y paisajes nevados que transforman a la región en uno de los escenarios más buscados de la Patagonia durante el invierno.

Otro de los atractivos que permanece abierto durante todo el año es el Vía Christi, uno de los principales íconos turísticos de la ciudad. El parque temático, histórico, cultural y religioso propone un recorrido por esculturas y estaciones emplazadas en un entorno natural privilegiado.

A ello se suman museos, espacios patrimoniales y propuestas artesanales que permiten conocer la identidad cultural e histórica de Junín de los Andes.

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La gastronomía, un sello distintivo de Junín de los Andes

La gastronomía es otro de los pilares de la oferta turística local. Madueño destacó especialmente la importancia de la trucha, producto estrechamente ligado a la historia de la ciudad y a su reconocimiento internacional como destino de pesca deportiva.

“La gastronomía del sur es muy rica y, particularmente, Junín de los Andes se caracteriza por la trucha. Tenemos una larga historia vinculada a la pesca deportiva y a este producto que forma parte de nuestra identidad”, señaló.

Además de la tradicional trucha patagónica, los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de platos regionales que incluyen chivo, cordero, asado, cocina gourmet y propuestas elaboradas con productos locales.

“Los esperamos para que puedan disfrutar de una trucha, de nuestros asados, chivos, corderos, propuestas gourmet y también de una rica empanada. Junín de los Andes ha crecido mucho y hoy tiene una gastronomía que acompaña ese crecimiento. Tenemos todo para explorar”, concluyó Madueño.