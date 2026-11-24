El ex jefe comunal de esa ciudad planteó la urgencia de recuperar el rumbo mediante “equipos técnicos y cuentas equilibradas”.

Ariel Aravena oficializó este martes su candidatura a la intendencia de Andacollo bajo el sello de Primero Neuquén . "Tomé la decisión de involucrarme en el armado de un proyecto local", señaló el propio Aravena al confirmar su postulación para conducir nuevamente los destinos de esta ciudad.

El dirigente cuenta con una trayectoria dentro de la función pública de la localidad, donde se desempeñó como director de Deportes, concejal y dos veces intendente por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) durante los períodos consecutivos 2011-2015 y 2015-2019.

Aravena indicó que esta propuesta electoral surge de una serie de encuentros barriales con residentes históricos y nuevas generaciones que “reclaman protagonismo en la toma de decisiones”.

Destacó que caminará el territorio acompañado por vecinos sin militancia previa que aportan "una mirada renovadora, crítica y constructiva para nuestro pueblo".

Al analizar el presente institucional de la localidad cordillerana, el referente de Primero Neuquén planteó la urgencia de recuperar el rumbo mediante equipos técnicos, cuentas equilibradas y una agenda de trabajo enfocada en el largo plazo.

Cambio generacional

Dentro de esa hoja de ruta, dijo que el recambio generacional ocupa un lugar central tanto en el armado político como en el diseño de las futuras políticas públicas municipales. "En los jóvenes vamos a encontrar el camino del desarrollo que nos merecemos", afirmó el ex intendente al detallar el rol que tendrán las nuevas camadas en su plataforma de gobierno.

El programa incluye la creación de ofertas educativas vinculadas con la salida laboral genuina, junto con la recuperación de la infraestructura deportiva.

Sobre Mariano Gaido, con quien comparte una relación de muchos años, Aravena remarcó que "siempre lo caracterizó la capacidad de escucha y es admirable el trabajo como intendente que está llevando adelante en nuestra capital".

“Ese esquema de eficiencia fiscal, cercanía con el vecino y ejecución sostenida de obra pública funciona como ejemplo para replicar soluciones concretas en las localidades del interior”, dijo.

A Aravena también lo impulsa su sintonía política con el gobernador Rolando Figueroa, con quien mantiene un vínculo por su pertenencia al interior neuquino.

Al referirse al mandatario provincial, el candidato subrayó: "Es sin duda el dirigente más importante que ha dado el Norte Neuquino y está saldando una deuda histórica que la política neuquina tiene con el norte".

La plataforma local propone “articular cada obra estratégica del Ejecutivo provincial con la gestión municipal para acelerar la integración territorial y el crecimiento económico de toda la zona”.

Ejes de gobierno

La mencionada plataforma presentada por Aravena establece líneas de “acción prioritarias destinadas a reorganizar los servicios esenciales, fortalecer el tejido social y planificar el crecimiento urbano de la ciudad”.

En primer lugar, se explicó que el espacio impulsará la continuidad de toda la obra pública anunciada por el gobernador para la localidad, asegurando seguimiento técnico y celeridad en cada frente de trabajo.

En materia ambiental y de servicios, el plan contempla avanzar “con rapidez en un sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos que incorpore una planta de separación, acompañado por el mejoramiento sostenido de los espacios públicos en todos los barrios”.

Se indicó que “el ordenamiento territorial constituye otro pilar del programa, mediante una iniciativa de desarrollo urbano orientada al acceso a tierra y vivienda en armonía con el entorno natural de la cordillera”.