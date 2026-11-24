En el lanzamiento de Fuerza Neuquina y Federal, el dirigente petrolero llamó a defender los recursos de la provincia y confirmó candidatos propios para el 14 de febrero.

Marcelo Rucci respaldó a Figueroa y Gaido ante un Ruca Che colmado: "Vienen por lo nuestro y nosotros somos la trinchera"

Marcelo Rucci respaldó a Figueroa y Gaido ante un Ruca Che colmado: "Vienen por lo nuestro y nosotros somos la trinchera" Sebastián Fariña Petersen

Desde horas tempranas del martes, el estadio Ruca Che comenzó a llenarse de trabajadores petroleros que llegaron para acompañar a su dirigente, Marcelo Rucci , en el lanzamiento de su partido político Fuerza Neuquina y Federal . También se sumaron trabajadores de la construcción, representantes de otros gremios, militantes y dirigentes de distintas localidades.

La convocatoria desbordó el interior del predio y también reunió a una multitud en los alrededores, en una jornada que tuvo como principal definición política el respaldo a la candidatura del gobernador Rolando Figueroa para las próximas elecciones provinciales .

Sobre el escenario estuvieron el propio Figueroa, referente de Comunidad y conductor del frente La Neuquinidad, y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, referente de Primero Neuquén. También participaron la senadora nacional Julieta Corroza , presidenta de Comunidad; Juan Luis Ousset , referente de ese espacio; los intendentes Fernando Banderet , de Añelo , y Norma Sepúlveda , de Rincón de los Sauces , además de las diputadas provinciales Paola Cabeza y Cielubi Obreque . La lista de asistentes se completó con concejales, dirigentes sindicales, referentes políticos y militantes de distintas localidades.

La dimensión de la convocatoria fue uno de los datos que Rucci destacó al hablar con los periodistas. Dijo estar agradecido por la presencia de los trabajadores y de los dirigentes que acompañaron el lanzamiento, y planteó que el desafío de su espacio ya no se limita a la representación gremial. La intención es trasladar ese respaldo a la política, con candidatos propios en la Legislatura provincial y en los concejos deliberantes y municipios.

Sebastián Fariña Petersen

La representación de los trabajadores de diferentes sectores tuvo un lugar destacado en la jornada, con la presencia del referente de UOCRA en Rincón de los Sauces, César Godoy; Manuel Arévalo, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa; y Walter Gallego, secretario general del Sindicato de Camioneros de Neuquén.

“Nosotros vamos a acompañar al gobernador en la provincia y vamos a acompañar a Mariano acá en Neuquén”, afirmó. La definición despejó cualquier duda sobre el posicionamiento electoral de Fuerza Neuquina y Federal de cara a los comicios del 14 de febrero, aunque Rucci buscó dejar en claro que el partido tendrá su propia estructura y no será solamente una expresión de adhesión a otros espacios.

Durante su discurso, el dirigente petrolero apeló a la identidad de los trabajadores y a la defensa de los recursos neuquinos como los principales ejes de su construcción política. En distintos pasajes reivindicó el esfuerzo de quienes trabajan en los yacimientos y en las obras, y cuestionó a quienes, según planteó, buscan decidir sobre el futuro de la provincia desde Buenos Aires.

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“Somos laburantes, nada más que laburantes. Nos levantamos todos los días para ir a buscar el pan de nuestra familia”, expresó frente a un estadio que respondió con aplausos. En ese marco, destacó especialmente a los trabajadores petroleros, jerárquicos y de la construcción, a quienes definió como protagonistas del desarrollo económico de Neuquén.

“Vienen por Neuquén”: el mensaje de Marcelo Rucci

El discurso tuvo un tono de defensa provincial y de confrontación con los sectores que, según Rucci, pretenden tener injerencia sobre las decisiones estratégicas de Neuquén. El titular del sindicato petrolero puso a Vaca Muerta en el centro de esa discusión y sostuvo que los recursos de la provincia deben traducirse en oportunidades para los neuquinos.

“Vaca Muerta es nuestra. Nosotros la parimos, nosotros la laburamos, eso es nuestro, de los neuquinos”, afirmó. Y convocó a construir un frente junto al gobernador, al intendente de la capital y a quienes compartan la idea de poner límites a los intereses externos.

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“Vamos a hacer un frente donde le pongamos un freno a esos que se quieren quedar con lo nuestro y responden a intereses que no son de los neuquinos ni de los trabajadores”, sostuvo.

En otro tramo, insistió en que las decisiones sobre el futuro de la provincia deben tomarse en Neuquén y no en oficinas de la Ciudad de Buenos Aires.

La consigna apareció también en el cierre de su intervención: “Vienen por Neuquén. Nosotros somos la trinchera que va a hacer fuerza para que eso no pase”. Con esa apelación, Rucci buscó presentar a su partido como una herramienta política para defender los recursos, pero también para ampliar la participación de los trabajadores en los ámbitos institucionales.

En el inicio del acto desplegaron una bandera. Sebastián Fariña Petersen

El dirigente llamó a dejar de lado las diferencias y las divisiones partidarias para construir una fuerza colectiva. “Las grietas nos dividen y favorecen a dos o tres vivos de un lado y del otro. La lucha es juntos”, planteó ante los asistentes. También pidió que los trabajadores ocupen lugares en la Legislatura, los concejos deliberantes y los gobiernos municipales.

En ese sentido, anticipó que uno de los objetivos será impulsar espacios de formación para facilitar la incorporación de jóvenes neuquinos a la actividad petrolera. Contó que trabaja junto a Gaido y Figueroa en esa línea y adelantó que el año próximo esperan contar con un nuevo lugar de capacitación para quienes quieran insertarse en el sector.

Candidatos propios en toda la provincia

En la entrevista posterior al acto, Rucci confirmó a LM Neuquén que Fuerza Neuquina y Federal tendrá una lista propia de candidatos a diputados provinciales y al Concejo Deliberante de Neuquén capital. También anticipó que el partido buscará presentar postulantes a concejales y, en algunas localidades, candidatos a intendentes.

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Sin embargo, evitó adelantar nombres y sostuvo que todavía están trabajando en la conformación de las listas. “Vamos sobre paso firme, no queremos amontonar gente. Queremos que Fuerza Neuquina y Federal sea una alternativa creíble de acá para adelante”, explicó.

Según detalló, el espacio viene desarrollando conversaciones y construyendo presencia en distintas localidades. Incluso aseguró que recibieron llamados de lugares donde todavía no tenían una estructura política consolidada. Mencionó el trabajo que realizan en el norte neuquino, con conversaciones con dirigentes de Buta Ranquil y Chos Malal.

También se refirió a la posibilidad de expandir el partido hacia Río Negro. Dijo que buscarán crecer en esa provincia y participar con candidatos propios, aunque aclaró que hasta el momento no asumieron compromisos con otros espacios políticos. “Nosotros queremos tener identidad propia también”, remarcó.

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Consultado sobre la relación con Figueroa y Gaido, Rucci aseguró que la decisión de acompañarlos surgió de una definición interna y no de un pedido de los dirigentes. Explicó que no consideró conveniente competir contra el intendente en la capital, por la relación que mantienen y por la evaluación positiva que hace de su gestión. Sobre el gobernador, destacó que lo escucha y que estuvo al lado del sindicato en momentos difíciles.

“¿Cómo le vamos a sacar el cuerpo a un hombre que está dejando la vida por nuestra provincia?”, planteó durante el acto. También recordó que conoce al mandatario desde hace años y que, aunque tuvieron diferencias en el pasado, hoy mantienen una relación de amistad.

Si bien Figueroa estuvo desde el inicio del acto, no tomó la palabra. Tampoco lo hicieron Gaido ni Corroza. Antes que Rucci habló su hija, Daniela quien destacó la emoción que le generaba el acto y el trabajo que lleva adelante su papá.

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"Fuerza Neuquina y Federal nació porque fueron los propios compañeros quienes nos dijeron que querían dejar de militar y poner la cara por gente que después no encontraban nunca más. Querían ser ellos mismos los protagonistas. Nosotros seguimos apostando por nuestra gente porque creemos que Neuquén es mucho más que sus recursos, que una roca o una formación. Neuquén es su gente, es la clase trabajadora a la que queremos representar”, aseveró.

La diputada provincial destacó especialmente el protagonismo de las mujeres en la construcción política del espacio y ratificó el compromiso de representar a las familias trabajadoras en las próximas elecciones. “Me llena de orgullo ver a tantas mujeres siendo parte de esta verdadera fuerza que nos impulsa. Como mujer y como madre, les enseñé a mis hijos lo mismo que me enseñó mi viejo: que nadie se salva solo. Militamos para que las oportunidades lleguen a todos y cada uno. A veces nos toca dar la lucha desde una banca, desde un escritorio o desde una oficina, pero también vamos a estar en la calle junto a ustedes cuando sea necesario. Vamos a golpear las puertas y, cuando haga falta, también las vamos a patear”, expresó.

Finalmente, la diputada provincial agradeció la confianza de los militantes y convocó a fortalecer el trabajo colectivo de cara a las próximas elecciones. “Gracias por confiar en nosotros, por confiar en nuestra representación y por hacer que este partido siga creciendo. Que de acá al 14 de febrero nos encuentre trabajando juntos, construyendo juntos, y que ese día nos encuentre celebrando”, concluyó.