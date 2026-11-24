Un tribunal colegiado de Neuquén condenó a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo a Kevin Daniel Aguilera Rojas , tras admitir su participación en una seguidilla de cinco delitos contra la propiedad cometidos en la capital provincial entre octubre de 2024 y octubre de 2025 . El fallo surgió a partir de un acuerdo pleno presentado por el fiscal jefe Mauricio Zabala y el asistente letrado Emilio Briguglio, el cual contó con la conformidad de las víctimas y de la defensa.

Durante la audiencia realizada este martes 24 de noviembre , los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron en primer lugar que se revocara una suspensión de juicio a prueba (probation) que el acusado había obtenido en octubre de 2025 en tres legajos previos, unificando así todas las causas en su contra.

De este modo, fue declarado penalmente responsable por dos robos calificados por haber sido cometidos en poblado y en banda, una tentativa de robo simple y dos hechos de encubrimiento por receptación dolosa , todo ello en concurso real.

Para fundamentar el monto de la pena, Briguglio detalló que se computaron como agravantes la pluralidad de hechos, la nocturnidad, la participación de múltiples cómplices y el elevado valor económico de los bienes sustraídos. Como atenuantes, en cambio, se valoraron su reconocimiento expreso de culpabilidad y la falta de antecedentes penales condenatorios computables.

La fiscalía le formuló cargos al acusado de violar a una adolescente y quedó preso este fin de semana tras una audiencia. Sebastián Fariña Petersen

El tribunal, integrado por los jueces Raúl Aufranc y Juan Guaita y la jueza Natalia Pelosso, homologó el acuerdo por unanimidad. Dado que Aguilera Rojas llegó al recinto cumpliendo prisión preventiva y que todas las partes renunciaron a los plazos para apelar, la sentencia quedó firme en el acto y lista para su ejecución inmediata.

El historial delictivo por el que fue condenado abarca cinco episodios agrupados en cuatro legajos judiciales. El primero se remonta a fines de 2024. Entre el 21 de octubre y el 7 de noviembre, el imputado circuló en una moto Honda Tornado XR250 robada a una empresa.

Precisamente, el 7 de noviembre, alrededor de las 21, usó ese rodado junto a un cómplice para asaltar a dos jóvenes en Venado Tuerto y Puerto Gaboto, simulando portar armas para quitarles una bicicleta y un buzo. Al intentar huir, ambos cayeron de la moto y Aguilera Rojas fue reducido por vecinos hasta que arribó la Policía.

Meses más tarde, el 4 de marzo de 2025 a las 4.05 de la madrugada, protagonizó un audaz golpe comando junto a un menor de edad y al menos seis cómplices: destrozaron con una maza la puerta de una concesionaria ubicada en calle Dr. Ramón 71 y robaron cuatro motos enduro cero kilómetro. Apenas veinticinco minutos después, fue sorprendido junto al adolescente en Avenida del Trabajador y Rosario intentando esconder otra Honda Tornado robada días antes.

Finalmente, el 30 de octubre de 2025 cerca de las 22.50, irrumpió junto a otros cinco delincuentes en una vivienda de calle Rohde. Allí redujeron a golpes y amenazas a un adolescente de 15 años para llevarse dos cajas fuertes con unos 7 millones de pesos, una notebook, ropa y un teléfono celular.