Neuquén La Mañana fin de semana largo Fin de semana largo: las postales de los neuquinos disfrutando del feriado

El Paseo de la Costa, el Parque Central, la Plaza de Las Banderas y el Balcón del Valle fueron los puntos focales de las actividades. Agregar LM Neuquén a







Este lunes las plazas y espacios al aire libre de Neuquén se llenaron de vecinos disfrutando del feriado Omar Novoa

En el marco del feriado del Día de la Soberanía Nacional que fue trasladado a este lunes para disfrutar de un fin de semana largo, los neuquinos salieron a aprovechar el día en varios puntos de la ciudad.

Con el calor veraniego empezando a asomar, el paseo costero del río Limay se llenó de vecinos y vecinas que disfrutaron de todo tipo de actividades al aire libre.

A pesar del viento presente durante la tarde, el Paseo de la Costa, el Parque Central, la Plaza de Las Banderas y el Balcón del Valle fueron los puntos focales de las actividades. Desde LM Neuquén te traemos las postales de este lunes feriado de finde largo.