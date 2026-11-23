Fin de semana largo: las postales de los neuquinos disfrutando del feriado
El Paseo de la Costa, el Parque Central, la Plaza de Las Banderas y el Balcón del Valle fueron los puntos focales de las actividades.
En el marco del feriado del Día de la Soberanía Nacional que fue trasladado a este lunes para disfrutar de un fin de semana largo, los neuquinos salieron a aprovechar el día en varios puntos de la ciudad.
Con el calor veraniego empezando a asomar, el paseo costero del río Limay se llenó de vecinos y vecinas que disfrutaron de todo tipo de actividades al aire libre.
A pesar del viento presente durante la tarde, el Paseo de la Costa, el Parque Central, la Plaza de Las Banderas y el Balcón del Valle fueron los puntos focales de las actividades. Desde LM Neuquén te traemos las postales de este lunes feriado de finde largo.
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